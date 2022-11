Catat Nih! Ronaldo Nggak Bakal Rela Lihat Messi Angkat Trofi Piala Dunia

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

: Ronaldo menegaskan dirinya tidak akan pernah rela melihat Lionel Messi mengangkat trofi Piala Dunia 2022 Qatar. Bukan karena kualitas Messi yang tidak mumpuni, tapi lebih karena rivalitas antara Argentina dan Brasil. Lah kok Brasil?Ternyata, Ronaldo yang kali ini bicara bukan Cristiano Ronaldo bintang Timnas Portugal yang akan bersaing dengan Messi di Piala Dunia 2022 Qatar pada 20 November hingga 18 Desember nanti. Ronaldo yang ini adalah Ronaldo Luiz Nazario de Lima, mantan bintang Timnas Brasil.Dalam sebuah wawancara dengan Guardian, eks bintang Barcelona yang membawa Brasil merebut trofi Piala Dunia kelima pada 2002 itu tak menyangkal bahwa Messi memiliki semua kualitas yang dibutuhkan untuk menjadi juara Piala Dunia. Namun, mengingat persaingan klasik antara kedua negara, Ronaldo berharap Argentina tidak jadi juara Piala Dunia 2022 nanti."Jika dia (Messi) dinasionalisasi untuk Spanyol, ya,” ujar Ronaldo saat ditanya apakah Messi berhak mengangkat trofi Piala Dunia."Tapi, rivalitas antara Brasil-Argentina sangat besar. Saya bahkan tidak berani memikirkan Argentina memenangkan Piala Dunia. Apakah Messi pantas mendapatkannya? Tentu saja dia pantas. Tetapi tidak dengan dukungan saya. Saya menyukainya, dan dia akan mengerti karena saya yakin dia akan merasakan hal yang persis sama seperti saya,” lanjut Ronaldo.Pada Piala Dunia 2022 nanti, rivalitas antara Brasil vs Argentina diprediksi akan kembali memanas. Hal ini merujuk pada penampilan apik yang ditunjukkan kedua negara jelang Piala Dunia. Brasil datang ke Qatar dengan "modal" ranking satu FIFA. Adapun, Argentina yang berada di ranking 3 FIFA datang ke Piala Dunia 2022 dengan rekor tidak terkalahkan dalam 35 pertandingan terakhirnya.Brasil pastinya berhasrat untuk mengalahkan Argentina di Piala Dunia 2022, sebagai ajang pembalasan usai ditaklukkan La Albiceleste pada final Copa America 2020, Juli tahun lalu dengan skor 0-1. Brasil harus rela melihat Argentina merayakan gelar Copa Amerika di Stadion keramat mereka, Maracana, setelah gol tunggal Angel Di Maria tak mampu dibalas Neymar cs.Namun, untuk bisa mewujudkan potensi tersajinya "El Clasico" di Piala Dunia 2022, baik Brasil dan Argentina harus lebih dulu berjuang mengalahkan lawan-lawan mereka di fase grup.Seperti diketahui, Brasil tergabung di Grup G yang bisa dibilang cukup tricky karena dihuni negara-negara yang berpotensi jadi kuda hitam seperti Serbia, Swiss dan Kamerun. Adapun, Argentina berada di Grup C bersama dengan Arab Saudi, Meksiko dan Polandia.Jadwal Brasil25 November 2022: Brasil vs Serbia (Pukul 02:00 WIB)28 November 2022: Brasil vs Swiss (Pukul 23:00 WIB)3 Desember 2022: Kamerun vs Brasil (Pukul 02:00 WIB)Jadwal Argentina22 November 2022: Argentina vs Arab Saudi (Pukul 17:00 WIB)27 November 2022: Argentina vs Meksiko (Pukul 02:00 WIB)30 November 2022: Polandia vs Argentina (Pukul 02:00 WIB)