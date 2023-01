Jadwal Pertandingan dan Link Live Streaming Liga Top Eropa Malam Ini: Girona vs Barcelona, Manchester United vs Reading

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

Liga Serie-A Italia

La Liga Spanyol

Bundesliga 1 Jerman

Piala FA

(PAT)

Jakarta: Sejumlah kompetisi papan atas Eropa akan menggelar pertandingan pada Sabtu, 28 Januari 2023 malam hari WIB hingga Minggu, 29 Januari 2023 dini hari WIB. Setidaknya, ada lima pertandingan seru yang bakal tersaji karena melibatkan tim-tim besar.Laga Inter Milan kontra Cremonese pada giornata ke-20 Liga Serie-A Italia 2022/2023 menjadi salah satunya. Kemenangan sudah menjadi torehan wajib buat I Nerazzurri untuk membuka peluang naik ke posisi kedua. Jika kalah atau seri, Inter siap-siap disalip AS Roma atau Atalanta yang saat ini berada di posisi kelima dan keenam.Tim besar lainnya yang akan bertanding, yakni Barcelona . Tim besutan Xavi itu dijadwalkan bertandang ke markas Girona pada jornada ke-19 La Liga Spanyol dan akan dimulai pukul 22.15 WIB.Barcelona pun wajib meraih tiga angka pada laga ini guna memperlebar jarak dengan Real Madrid. Saat ini, Blaugrana yang berada di puncak klasemen hanya unggul tiga poin dari Madrid.Pertandingan di Bundesliga 1 Jerman tak kalah seru. Sebab, ada tim raksasa, Bayern Muenchen bakal bertanding melawan Eintracht Frankfurt pada pukul 00.30 WIB.Selain itu, dua tim besar lainnya seperti Tottenham Hotspur dan Manchester United juga akan melakoni pertandingan di babak keempat Piala FA 2022/2023. Spurs akan bertandang ke markas Preston North End, sedangkan Red Devils menjamu Reading.Berikut ini jadwal dan link live streaming pertandingan-pertandingan di Liga Top Eropa pada Sabtu, 28 Januari 2023 hingga Minggu, 29 Januari dini hari WIB:Sabtu, 28 Januari 202321:00: Empoli vs TorinoMinggu, 29 Januari 202300:00: Cremonese vs Inter Milan02:45: Atalanta vs SampdoriaKlik link di sini untuk menyaksikan pertandingan Liga Italia.Sabtu, 28 Januari 202320:00: Cadiz vs Mallorca22:15: Girona vs BarcelonaMinggu, 29 Januari 202300:30: Sevilla vs Elche03:00: Getafe vs Real BetisKlik link di sini untuk menyaksikan pertandingan Liga Spanyol.Sabtu, 28 Januari 202321:30: Hoffenheim vs Borussia Moenchengladbach21:30: Hertha Berlin vs Union Berlin21:30: Freiburg vs Augsburg21:30: Werder Bremen vs Wolfsburg21:30: Mainz 05 vs BochumMinggu, 29 Januari 202300:30: Bayern Muenchen vs Eintracht FrankfurtKlik link di sini untuk menyaksikan pertandingan Liga Jerman.Sabtu, 28 Januari 202319:30: Accrington Stanley vs Leeds United19:30: Walsall vs Leicester City22:00: Sheffield Wednesday vs Fleetwood22:00: Southampton vs Blackpool22:00: Fulham vs Sunderland22:00: Ipswich Town vs Burnley22:00: Bristol City vs West Bromwich Albion22:00: Luton Town vs Grimsby Town22:00: Blackburn Rovers vs Birmingham CityMinggu, 29 Januari 202301:00: Preston North End vs Tottenham Hotspur03:00: Manchester United vs ReadingKlik link di sini untuk menyaksikan pertandingan Piala FA.