10 Pemain dengan Nilai Transfer Tertinggi di Dunia, Tak ada Messi dan Ronaldo

: Bursa transfer pemain eropa untuk musim panas 2022/2023 saat ini tengah dibuka. Klub-klub mulai bergerak merekrut pemain-pemain incaran untuk memperkuat skuatnya musim depan.Sejauh ini, beberapa transfer besar sudah terjadi. Sebut saja Manchester City dan Liverpool yang langsung tancap gas menambah daya gedor skuatnya. Pos penyerangan jadi sektor yang diperkuat kedua klub tersebut pada bursa transfer pemain musim panas ini.Liverpool yang harus puas jadi runner up Liga Inggris dan Liga Champions musim lalu langsung mengikat striker muda Benfica, Darwin Nunez. Tak tanggung-tanggung, The Reds menebus Nunez dengan mahar 75 juta euro atau setara Rp1,1 triliun.Angka ini jauh di atas taksiran harga dari laman Transfermarkt. Dalam rilis terbarunya, laman yang memang khusus menghitung nilai transfer pemain, market value (harga jual) Nunez berada di angka 55 juta euro.Beda dengan Liverpool, Juara Liga Primer Inggris musim lalu, Manchester City cukup cerdik dalam menggelontorkan dananya untuk merekrut Erling Haaland dari Borussia Dortmund.Striker muda Norwegia ini diboyong ke Etihad Stadium dengan mahar 60 juta euro (Rp934 miliar). Angka ini jauh di bawah market value yang dirilis Transfermarkt untuk Haaland, yakni 150 juta euro.Nilai transfer Haaland merupakan yang tertinggi kedua dalam daftar pemain termahal dunia yang dirilis Transfermarkt. Market value sebesar 150 juta euro milik Haaland hanya kalah dari Kylian Mbappe yang baru saja mengurungkan niatnya hengkang ke Real Madrid dan memutuskan bertahan di Paris Saint Germain (PSG).Bomber Prancis berusia 23 tahun ini memiliki market value atau nilai jual sebesar 160 juta euro atau hampir Rp2,5 triliun. Harga Mbappe bisa saja lebih tinggi dari itu. Sebab, pada bursa transfer musim panas lalu, Madrid sempat mengajukan penawaran hingga 220 juta euro untuk memboyongnya ke Santiago Bernabeu.Nilai Transfer Lionel Messi dan Cristiano RonaldoJika harga Mbappe dan Haaland bisa semahal itu, bagaimana dengan nilai transfer dua "alien" sepak bola, Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo? Seperti kita semua tahu, nilai transfer Messi dan Ronaldo sempat berada di luar nalar.Dulu, Messi dan Ronaldo memang sempat tercatat sebagai pemain dengan nilai transfer tertinggi di dunia. Tapi kini, seiring berjalannya waktu di mana keduanya semakin berumur dan performanya tidak lagi segarang dulu, harga jual Messi dan Ronaldo pun cenderung menurun.Bahkan, dalam daftar terkini yang dirilis Transfermarkt, nilai transfer Messi dan Ronaldo tidak masuk 10 besar, bahkan dalam daftar 90 besar!Messi, di usianya yang memasuki 35 tahun, nilai transfernya ditaksir hanya di angka 50 juta euro dan menempati posisi 91 dalam daftar. Sementara itu, Ronaldo yang dua tahun lebih tua dari Messi, tercecer ke posisi 219 di mana nilai transfernya kini hanya 30 juta euro.Berikut 10 Pemain dengan Nilai Transfer Tertinggi di dunia versi Transfermarkt:1. Kylian Mbappe (23 tahun/PSG) - 160 juta euro2. Erling Haaland (21 tahun/Manchester City) - 150 juta euro3. Vinicius Junior (21 tahun/Real Madrid) - 100 juta euro4. Phil Foden (22 tahun/Manchester City) - 90 juta euro5. Mohamed Salah (30 tahun/Liverpool) - 90 juta euro6. Harry Kane (28 tahun/Tottenham) - 90 juta euro7. Dusan Vlahovic (22 tahun/Juventus) - 85 juta euro8. Bruno Fernandes (27 tahun/Manchester United) - 85 juta euro9. Kevin De Bruyne (31 tahun/Manchester City) - 85 juta euro10. Pedri (19 tahun/Barcelona) - 80 juta euro