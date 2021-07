Jadwal Siaran Langsung Euro 2020 Malam Ini: Ceko vs Denmark dan Ukraina vs Inggris

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Dua laga perempat final Euro 2020 akan kembali tersaji pada malam hingga dini hari nanti (3-4 Juli WIB). Republik Ceko bakal bertanding lebih dulu kontra Denmark dan dilanjutkan dengan laga Ukraina vs Inggris Ceko dan Denmark bisa dibilang sama-sama tim kuda hitam karena tidak terlalu banyak diperkuat pemain bintang. Tapi, justru status itu yang diprediksi bakal membuat laga berlangsung ketat dan menarik.Jika dilihat dari komposisi pemain kedua tim, Denmark bisa sedikit diunggulkan karena memiliki striker klub papan atas seperti Martin Braithwaite (Barcelona) dan Yussuf Poulsen (RB Leipzig). Kemudian, gawang mereka dijaga kiper Leicester City Kasper Schmeichel.Dari 26 pemain yang dibawa Ceko, hanya Patrick Schick yang terlihat menonjol sejak fase grup. Tapi, striker Bayer Leverkusen itu cukup subur dengan menempati urutan dua top skor Euro 2020 lewat kontribusi 4 gol.Berdasarkan rekor pertemuan, Ceko dan Denmark lebih sering seri dalam 11 laga sebelumnya. Namun, Ceko lebih unggul dengan tiga kemenangan, sedangkan enam laga lainnya berakhir imbang. Kedua tim terakhir bentrok pada akhir 2016 di sebuah laga persahabatan yang berakhir imbang 1-1.Beralih ke laga selanjutnya, Inggris tentu lebih diunggulkan ketimbang Ukraina yang merupakan tim besutan Andriy Shevchenko. Selain punya banyak pemain bintang, The Three Lions juga sering menang berdasarkan catatan pertemuan kedua tim (4 menang, 2 seri dan 1 kalah).Inggris pun lebih superior berdasarkan peta perjalanan ke perempat final. Inggris ke fase gugur sebagai juara Grup D dan sukses menaklukkan Jerman, sedangkan Ukraina yang finis ketiga di Grup C harus susah payah menundukkan Swedia lewat perpanjangan waktu.Berikut jadwal Euro 2020 malam nanti (3-4 Juli WIB):23.00 WIB: Republik Ceko vs Denmark (Live RCTI, iNewsTV, Mola TV)02.00 WIB: Ukraina vs Inggris (Live RCTI, iNewsTV, Mola TV)Kabar gembira buat para pembaca setia Medcom.id. Dalam menyemarakkan Pesta Bola Eropa 2020, Medcom bekerjasama dengan Extra Joss akan membagikan HP 5G dan voucher menginap di Hotel bintang 5! Mau tahu caranya?Kalian tinggal menebak skor pertandingan-pertandingan Euro 2020, mulai dari babak perempat final hingga final. Nantinya, dua peserta dengan akumulasi poin terbanyak di akhir turnamen akan jadi pemenang.Bagi kalian yang tertarik mengikuti kuis tebak skor, langsung klik medcom.id/olahraga. Kalian tinggal klik banner tebak skor yang sudah tertera. Lalu, login data dan langsung submit skor pertandingan di kolom yang tersedia. Kalian juga bisa memantau sosial media Medcom.id untuk tata cara mengikuti tebak skor.So, tunggu apalagi... Kuy buruan daftar..!(KAH)