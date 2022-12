Pulangkan AS, Belanda ke Perempat Final

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

: Belanda mengamankan tiket perempat final Piala Dunia 2022 usai mengalahkan Amerika Serikat pada Sabtu, 3 Desember, malam. De Oranje mengalahkan The Yanks dengan skor 3-1.AS sejatinya mendominasi jalannya pertandingan. Mereka bahkan nyaris unggul pada menit ketiga, tapi sepakan Christian Pulisic bisa diamankan kiper Belanda, Andries Noppert.Meski terus diserang, justru Belanda yang mampu unggul lebih dulu pada menit ke-10. Lewat skema serangan balik cepat, Memphis Depay berhasil menyambar umpan Denzel Dumfries untuk menggetarkan gawang AS yang dikawal Matt Turner.Tertinggal membuat AS makin gencar menekan Belanda. Namun, gelombang serangan AS bisa terus dipatahkan Belanda.Justru AS yang harus kembali kebobolan pada masa injury time. Dumfries kembali menjadi kreator gol Belanda setelah umpan silangnya disambut Daley Blind yang berhasil lepas dari kawalan pemain lawan.Memasuki babak kedua, AS masih terus mendominasi jalannya laga. Sejumlah peluang didapat AS, termasuk tembakan Haji Wright pada menit ke-75 yang disapu Dumfries di garis gawang.Gelombang serangan AS akhirnya bisa meruntuhkan kokohnya pertahanan Belanda pada menit ke-76. Menguasai umpan Pulisic, Wright dengan cerdik menaklukkan Noppert.Tapi, momentum AS bisa dihentikan dengan gol ketiga Belanda pada menit ke-81. Kali ini giliran Dumfries yang mencatatkan namanya di papan skor memanfaatkan umpan Blind.Berkat kemenangan ini, Belanda melaju ke perempat final dan akan menghadapi pemenang antara Argentina yang menghadapi Australia. Sedangkan AS harus angkat koper dari Qatar.Susunan pemain:: Noppert; Timber, van Dijk, Ake (de Ligt 90+4'); Dumfries, de Roon (Bergwijn 45'), F. de Jong, Blind; Klaassen (Koopmeiners 45'); Gakpo (Weghorst 90+4'), Depay (Simons 83'): Turner; Dest (Yedlin 75'), Zimmerman, Ream, Robinson (Morris 90+2'); Musah, Adams, McKennie (Wright 67'); Weah (Aaronson 67'), Ferreira (Reyna 45'), Pulisic