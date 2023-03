Sudah Dijual, Ini Harga Tiket Indonesia vs Burundi di FIFA Matchday, Termurah Rp90 Ribu

Jadwal Indonesia vs Burundi





Harga Tiket Indonesia vs Burundi 25 Maret 2023

Tiket VIP: Rp 400 ribu

Barat (samping VIP): Rp 175 ribu

Tribun (timur, utara, selatan): Rp 125 ribu

VIP: Rp 275 ribu

Barat (Samping VIP): Rp 125

Tribun (utara, selatan): Rp 90 ribu

Tribun (Timur): Rp 100 ribu

(RUL)

Jakarta: Penjualan tiket pertandingan Indonesia vs Burundi pada 25 Maret 2023 mulai dijual. Tiket dapat dibeli secara online.Timnas Indonesia dijadwalkan bertanding melawan Burundi di FIFA Matchday. Anak asuh Shin Tae-yong akan bertanding dua kali melawan The Swallows.Pertandingan PertamaIndonesia vs Burundi, Sabtu, 25 Maret 2023Kick Off: 20.30 WIBPertandingan KeduaIndonesia vs Burundi, Selasa, 28 Maret 2023Semua pertandingan Indonesia vs Burundi ini akan digelar di Stadion Stadion Patriot Candrabhaga, Bekasi.Tiket pertandingan pertama timnas Garuda melawan Burundi mulai dijual. Dikutip dari laman resmi PSSI, tiket dapat dibeli secara online."PSSI telah menyiapkan penjualan tiket untuk penonton dan suporter timnas Indonesia. Seluruh penjualan tiket melalui online website www.pssi.org dan tiket.com . Untuk tahap pertama, PSSI menjual sekitar 15 ribu lembar tiket,” tulis keterangan resmi PSSI, seperti dikutip Medcom.id, Rabu, 22 Maret 2023.Harga NormalHarga Tiket PresalePSSI juga membuka penjualan tiket presale yang harganya lebih murah. Tiket presale ini dijual hingga hari ini, Rabu, 22 Maret 2023. Berikut daftar harganya: