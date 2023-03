Jadwal Pertandingan Kualifikasi Piala Eropa 2024 Pekan Ini: Italia vs Inggris, Prancis vs Belanda

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: Kompetisi liga-liga top Eropa akan rehat pada pekan ini. Namun, para pencinta sepak bola tetap disuguhkan pertandingan -pertandingan seru di ajang Kualifikasi Piala Eropa 2024 yang dimulai sejak Kamis, 23 Maret 2023, dini hari WIB.Dua laga seru pun langsung tersaji di matchday perdana ini. Salah satunya big match antara Italia kontra Inggris di Grup C yang akan digelar di Stadion Diego Armando Maradona mulai pukul 02.45 WIB.Bagi kedua tim, ini akan menjadi pertemuan keempat mereka di ajang kompetitif dalam dua tahun terakhir. Sebelumnya, mereka berjumpa sebanyak tiga kali.Dari total pertemuan tersebut, Italia berhasil meraih dua kemenangan. Sedangkan satu laga tersisa berakhir dengan hasil imbang.Big match juga tersaji di Grup B antara Prancis vs Belanda . Kedua tim besar ini akan berduel di Stadion Stade de France pada pukul 02.45 WIB, Sabtu, 25 Maret 2023.Ini akan menjadi pertemuan pertama kali bagi kedua tim dalam lima tahun terakhir. Terakhir kali, mereka berduel di ajang UEFA Nations League 2018/2019, 17 November 2018. Saat itu, De Oranje mampu mengalahkan Prancis dengan skor 2-0.Berikut jadwal pertandingan Kualifikasi Piala Eropa 2024, Kamis, 23 Maret 2023 hingga Sabtu, 25 Maret 2023:Kamis, 23 Maret 202322:00: Kazakhstan vs SloveniaJumat, 24 Maret 202302:45: Italia vs Inggris02:45: Makedonia Utara vs Malta02:45: Denmark vs Finlandia02:45: San Marino vs Irlandia Utara02:45: Portugal vs Liechtenstein02:45: Slovakia vs Luksemburg02:45: Bosnia-Herzegovina vs IslandiaSabtu, 25 Maret 202300:00: Bulgaria vs Montenegro02:45: Prancis vs Belanda02:45: Gibraltar vs Yunani02:45: Republik Ceko vs Polandia02:45: Moldova vs Kepulauan Faroe02:45: Swedia vs Belgia02:45: Austria vs Azerbaijan02:45: Serbia vs Lithuania