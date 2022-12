Perbandingan Statistik Argentina vs Kroasia Jelang Semifinal Piala Dunia 2022

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

: Laga semifinal pertama Piala Dunia 2022 Qatar akan mempertemukan Argentina vs Kroasia, Rabu (14/12) dini hari WIB. Siapa yang akan melaju ke babak final?Ini akan jadi pertemuan ketiga Argentina vs Kroasia di ajang Piala Dunia, atau yang keenam secara keseluruhan. Di pentas Piala Dunia, kedua tim sudah dua kali bersua, yakni pada fase grup Piala Dunia 1998 dan 2018.Dalam dua pertemuan tersebut, kedua tim saling mengalahkan. Argentina menumbangkan Kroasia 1-0 pada fase grup Piala Dunia 1998. Sementara di fase grup Piala Dunia 2018, giliran Kroasia yang membungkam Argentina dengan skor telak, 3-0.Kini, empat tahun berselang, kedua tim akan kembali bentrok untuk pertama kali di fase gugur, tepatnya di babak semifinal. Argentina sedikit lebih diunggulkan karena memiliki materi pemain yang lebih baik.Secara statistik, performa Lionel Messi dkk di Piala Dunia 2022 ini juga lebih tajam dari Kroasia. Dari lima pertandingan yang sudah dijalani kedua negara, Argentina sukses mencetak 9 gol, sedangkan Kroasia baru mengoleksi enam gol. Ini berarti, La Albiceleste memiliki rasio mencetak 1,8 gol per pertandingan. Adapun Kroasia mencatatkan rasio 1,2 gol per laga.Dari sisi agresivitas serangan, tim besutan Lionel Scaloni juga lebih unggul dari Kroasia. Menilik statistik di laman FIFA, Argentina menciptakan 73 peluang atau percobaan ke gawang dalam lima pertandingan, di mana 32 di antaranya mengarah ke gawang. Ini berarti, rata-rata Argentina mencatatkan 6 peluang atau percobaan (on target) per pertandingan.Sementara Kroasia, tim arahan Zlatko Dalic menciptakan 55 percobaan ke gawang dalam lima pertandingan, dengan 21 diantaranya mengarah ke gawang (on target). Dari data ini, bisa disimpulkan bahwa Luka Modric dkk rata-rata menciptakan 4 peluang atau percobaan yang tepat sasaran dalam tiap pertandingan.Secara umum, dari gambaran statistik di atas Argentina memang lebih unggul dari Kroasia. Meski demikian, Messi dkk tidak lantas bisa menganggap remeh tim berjuluk Vatreni. Pasalnya, dari lima pertandingan yang sudah dijalani, Kroasia belum pernah mengalami kekalahan. Sementara itu, Argentina sempat dikalahkan oleh Arab Saudi pada laga perdana grup.Pada laga yang akan dihelat di Lusail Stadium nanti, pelatih Kroasia Zlatko Dalic dipastikan bisa menurunkan skuat terbaiknya karena tak ada pemain Kroasia yang terkena akumulasi kartu. Sementara itu, Argentina dipastikan tidak bisa memainkan dua bek sayapnya yakni Marcos Acuna (kiri) dan Gonzalo Montiel (kanan) yang harus menjalani akumulasi kartu.ARGENTINAMain: 5Menang: 4 (1 adu penalti)Imbang: 0Kalah: 1Jumlah Gol: 9Kebobolan: 5Clean sheet: 2Gol penalti: 2Gol bunuh diri: 1Rasio Gol: 1,8 gol / lagaMenit Mencetak Gol:0 – 15’: 116 – 30’: 031 – 45’: 246 – 60’: 261 – 75: 376 – 90’: 1Kemenangan terbesar: 2-0 (vs Meksiko & Polandia)Kekalahan terbesar: 1-2 (vs Arab Saudi)Topskorer: Lionel Messi (4 gol)Top Assist: Lionel Messi (2)Kartu Merah: 0Kartu Kuning: 10Jumlah passing: 3319 (2953 sukses)Akurasi passing: (88%)Percobaan ke gawang: 73 (32 on target)Percobaan di dalam kotak penalti: 49Percobaan dari luar kotak penalti: 24KROASIAMain: 5Menang: 3 (2 adu penalti)Imbang: 2Kalah: 0Jumlah Gol: 6Kebobolan: 3Clean sheet: 2Gol penalti: 0Gol bunuh diri: 0Rasio Gol: 1,2 gol / lagaMenit Mencetak Gol:0 – 15’: 016 – 30’: 031 – 45’: 246 – 60’: 161 – 75: 176 – 90’: 2Kemenangan terbesar: 4-1 (vs Kanada)Kekalahan terbesar: -Topskorer: Andrej Kramaric (2 gol)Top Assist: Ivan Perisic (2)Kartu Merah: 0Kartu Kuning: 6Jumlah passing: 3.157 (2.743 sukses)Akurasi passing: 86%Percobaan ke gawang: 55 (21 on target)Percobaan di dalam kotak penalti: 34Percobaan dari luar kotak penalti: 21