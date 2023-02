Jadwal Pertandingan dan Link Live Streaming Inter vs Atalanta Malam Ini

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Rekor pertemuan

Jadwal pertandingan dan link live streaming

Coppa Italia (Perempat Final)

Piala FA (Babak Keempat Ulangan)

Piala Liga Inggris (Leg II Semifinal)

DFB Pokal (Babak 16 Besar)

(PAT)

Jakarta: Banyak pertandingan seru tersaji di babak perempat final Coppa Italia 2022/2023 pada tengah pekan ini. Salah satunya, pertarungan dua tim papan atas, yakni Inter Milan vs Atalanta pada Rabu, 1 Februari 2023, dini hari WIB.Laga ini juga semakin terasa menarik untuk disimak karena kedua tim datang dengan kondisi terbaik. Sebelum kontra Atalanta, I Nerazzurri berhasil meraih tujuh kemenangan dari sembilan laga terakhir yang dilakoni mereka di seluruh kompetisi.Atalanta juga tak kalah impresif. Tim asuhan Gian Piero Gasperini datang menuju laga nanti dengan catatan belum terkalahkan dalam enam pertandingan terakhir.Hanya saja, Atalanta harus waspada. Pasalnya, catatan impresif tersebut tak memberikan jaminan besar untuk bisa mengalahkan Inter.Apalagi, jika menilik rekor pertemuan kedua tim, Atalanta kerap kesulitan mengalahkan Inter. Terutama dalam delapan pertemuan terakhir. Dalam periode itu, La Dea tak mampu meraih satu pun kemenangan. Rinciannya adalah tiga kekalahan dan lima kali seri.Selain laga kedua tim tersebut, masih ada pertandingan-pertandingan seru lainnya. Berikut jadwal lengkap beserta link live streaming pertandingannya:03:00: Inter Milan vs Atalanta (live TVRI) ( link live streaming 03:00: Birmingham City vs Blackburn Rovers03:00: Newcastle United vs Southampton ( link live streaming 00:00: Paderborn vs Stuttgart02:45: Union Berlin vs Wolfsburg