Jadwal Siaran Langsung dan Link Live Streaming Bola Malam Ini: Muenchen dan Chelsea Bertanding

: Klub-klub Eropa akan melakoni sejumlah pertandingan pada Jumat 12 Februari dini hari WIB. Setidaknya ada dua tim besar yang dijadwalkan bertanding. Bayern Muenchen adalah salah satunya. Klub raksasa Jerman itu dijadwalkan akan menghadapi tim asal Meksiko Tigres UANL pada babak final Piala Dunia Antarklub 2020.Laga tersebut akan digelar di Stadion Education City, Al Rayyan, Qatar. Kedua tim akan bertanding pada pukul 01.00 WIB.Pertandingan pun diprediksi akan berjalan cukup menarik. Mengingat, kedua tim belum pernah berjumpa.Tim besar di Eropa lainnya yang akan bertanding adalah Chelsea . The Blues dijadwalkan akan bertamu ke markas Barnsley pada babak 16-besar alias babak kelima Piala FA. Laga ini menjadi ujian pertama buat Thomas Tuchel di ajang FA.Berikut jadwal siaran langsung dan link live streaming pertandingan sepak bola pada Jumat 12 Februari dini hari WIB:22:00: Al Ahly vs Palmeiras ( link live streaming 01:00: Bayern Muenchen vs Tigres UANL (live SCTV) ( link live streaming 03:00: Athletic Bilbao vs Levante00:30: Wolverhampton Wanderers vs Southampton ( link live streaming 03:00: Barnsley vs Chelsea ( link live streaming (ASM)