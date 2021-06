[LIVE EURO 2020] Ini Link Nonton Live Streaming Italia vs Swiss dan Cara Berlangganan

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Prakiraan formasi susunan pemain Italia vs Swiss:

Cara Berlangganan dan Nonton Pertandingan EURO 2020 via HP di MOLA TV

Jakarta: Timnas Italia akan melawan timnas Swiss di matchday kedua grup A Euro 2020 di Stadio Olimpico Roma, Italia Kamis 02.00 dini hari WIB. Gli Azzurri bertekad untuk meraih kemenangan dalam laga tersebut.Pada laga pembuka anak asuh Roberto Mancini berhasil mengoleksi tiga poin, setelah mencukur Turki 3-0. Kemenangan pada laga nanti tentu akan memuluskan langkah Italia ke babak selanjutnya plus clean sheet dalam 10 laga terakhir.Sementara timnas Swiss pada pertandingan perdana melawan Wales bermain imbang 1-1. Hasil imbang tersebut juga membuat Shaqiri dkk belum pernah terkalahkan dalam delapan pertandingan terakhir.Secara head to head, Italia lebih unggul dengan 28 kali kemenangan dari 58 pertemuan. Dan hanya delapan kali.Swiss juga terakhir kali menang melawan Italia 28 tahun lalu tepatnya pada Mei 1993 dalam laga kualifikasi.Laga Italia vs Swiss akan disiarkan mulai pukul 02.00 dini hari WIB. Untuk link pertandingan live streaming Italia vs Swiss bisa disaksikan melalui layanan live streaming di sini medcom.id/euromola. Italia (): Donnarumma; Di Lorenzo, Bonucci, Acerbi, Spinazzola; Barella, Jorginho, Locatelli; Berardi, Immobile, InsignePelatih: Roberto ManciniSwiss (): Sommer; Elvedi, Schär, Akanji; Mbabu, Zakaria, Xhaka, Rodríguez; Syaqiri; Embolo, SeferoviPelatih: Vladimir Petkovi?1. Download Aplikasi Mola TV di APP Store atau PlayStore2. Login/daftar akun Mola TV.3. Setelah melakukan Login pada halaman pertama pilih menu profil atau langsung pilih menu “Beli Akses“4. Pilih paket berlangganan dengan mudah dan sesuai keinginan.Beli yang Paket Nonton Euro Unlimited Rp 25.000/SeasonKonten yang bisa dinikmati yaitu : Mola Movies, Living, Kids Sport (Includes Euro)Perangkat bisa diakses di Web Browser (Desktop dan PC), Mobile phone app (Android dan iOS)Hanya 1 perangkat bersamaPaket akan aktif dari 5 Juni hingga 20 Juli 20215. Klik ‘Beli Paket‘6. Centang telah setuju syarat dan ketentuan dan klik ‘Pilih Metode Pembayaran‘7. Pilih salah satu metode pembayaran melalui E-Wallet (OVO, Go-Pay dan ShopeePay), Bank Transfer, Virtual Account, Credit Card dan Over The Counter.Jika melalui OVO Periksa kembali data pembayaran OVO Anda sebelum melanjutkan transaksi. Anda akan mendapatkan pembayaran yang akan di gunakan untuk membayar transaksi ini di berbagai channel pembayaran OVO.Kode Pembayaran akan keluar setelah anda menekan tombol “Continue“.8. Klik ‘Bayar‘9. Selesai, kamu sudah mengaktifkan paket berlangganan Paket Nonton Euro 2020 Unlimited di HP(ACF)