Jadwal Siaran Langsung dan Link Live Streaming Bola Malam Ini: Arsenal vs Everton, Man United vs West Ham

Liga Inggris (laga tunda pekan ketujuh)

Piala FA (babak kelima)

Copa Del Rey (leg I semifinal)

(PAT)

Jakarta: Para penikmat sepak bola kembali disuguhkan pertandingan seru di turnamen dan kompetisi top Eropa pada Kamis, 2 Maret 2023, dini hari WIB. Salah satunya, duel antara Arsenal vs Everton di Liga Primer Inggris.Sebuah laga yang menarik untuk disimak. Menilik dari situasi klasemen, kedua tim sudah pasti bakal mengerahkan segenap kekuatan untuk meraih kemenangan.Arsenal butuh menang untuk bisa menjauhi Manchester City dalam persaingan gelar Liga Inggris musim ini. Jika berhasil menang, The Gunners akan memimpin klasemen dengan jarak lima poin dari City yang berada di posisi kedua.Sementara itu, Everton juga butuh tambahan tiga angka agar bisa keluar dari zona degradasi. Saat ini, mereka masih berada di posisi ke-18 klasemen sementara dan tertinggal satu poin dari Leeds United yang berada di posisi ke-17.Liga Inggris bukan satu-satunya kompetisi yang akan digelar di negeri Ratu Elizabeth itu. Para penikmat sepak bola juga bakal disuguhkan pertandingan seru di turnamen Inggris lainnya, yakni Piala FA.Menariknya, ada dua tim besar yang akan bertanding di turnamen tersebut, yakni Manchester United dan Tottenham Hotspur. United dijadwalkan menjamu West Ham United , sedangkan Spurs bertandang ke markas Sheffield United.Selain Inggris, sepak bola Spanyol disibukkan dengan laga di ajang Copa Del Rey. Turnamen ini akan menggelar pertandingan leg pertama babak semifinal antara Osasuna kontra Athletic Bilbao.Berikut jadwal dan link live streaming pertandingan sepak bola pada Kamis, 2 Maret 2023, dini hari WIB:02:45: Arsenal vs Everton03:00: Liverpool vs Wolverhampton WanderersKlik link di sini untuk menyaksikan pertandingan Liga Inggris.02:15: Southampton vs Grimsby Town02:30: Burnley vs Fleetwood02:45: Manchester United vs West Ham United (live beIN Sports 1)02:55: Sheffield United vs Tottenham Hotspur (live beIN Sports 3)Klik link di sini untuk menyaksikan pertandingan Piala FA.03:00: Osasuna vs Athletic Bilbao (live RCTI)Klik link di sini untuk menyaksikan pertandingan Copa Del Rey.