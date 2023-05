Jadwal Pertandingan Liga Top Eropa Malam Ini: Bournemouth vs Man United, Milan vs Sampdoria, Muenchen vs Leipzig

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: Pertandingan di Liga-liga top Eropa kembali hadir di layar kaca Anda. Sejak Sabtu, 20 Mei 2023, para penikmat sepak bola di Tanah Air sudah disuguhkan pertandingan-pertandingan seru nan menarik.Salah satunya pertandingan di kompetisi Liga Primer Inggris. Meski tidak ada big match, pertandingan-pertandingan di kompetisi ini tetap menarik untuk disimak. Sebab, beberapa tim akan memainkan laga menentukan.Laga antara Bournemouth vs Manchester United menjadi contoh sahih. Meski hanya melawan tim papan tengah, pertandingan ini sangat penting bagi Red Devils untuk menentukan nasib mereka di posisi empat besar.Ya, United wajib meraih kemenangan pada laga ini untuk menjaga asa finis di empat besar. Jika tidak, Liverpool yang akan bertanding melawan Aston Villa bakal mengambil keuntungan untuk menyalip United. Saat ini, Liverpool dan United hanya berjarak satu poin.Pertandingan tidak kalah penting juga dihadapi Arsenal yang akan bertandang ke markas Nottingham Forest. The Gunners harus merebut tiga poin untuk mencegah Manchester City agar tidak berpesta lebih dini.Sementara itu, sejumlah pertandingan krusial juga akan dilakoni tim-tim di Liga Serie-A Italia. Termasuk AC Milan yang menjamu Sampdoria pada dini hari nanti.Pada laga ini, Milan sudah pasti mengejar kemenangan. Mengingat, I Rossoneri masih punya kans untuk finis di posisi keempat yang ditempati Lazio. Saat ini, kedua tim masih terpaut empat poin.Misi tiga poin juga diusung Atalanta saat menjamu Hellas Verona. Bagi La Dea, meraih angka penuh pada laga ini sudah menjadi torehan wajib guna menjaga asa finis di posisi enam besar sekaligus bisa tampil di kompetisi Eropa musim depan.Pertandingan di Bundesliga Jerman juga tak kalah krusial. Laga Bayern Muenchen kontra RB Leipzig salah satunya. Jika berhasil memenangkan laga ini, peluang Die Roten meraih gelar semakin terbuka lebar.Bahkan, Muenchen bisa mengunci gelar pada akhir pekan ini andai Borussia Dortmund menelan kekalahan atau pun meraih hasil imbang saat bertandang ke markas Augsburg pada esok harinya.Berikut jadwal pertandingan di liga-liga top Eropa beserta link live streaming pada malam hari nanti:Sabtu, 20 Mei 202318:30: Tottenham Hotspur vs Brentford21:00: Bournemouth vs Manchester United21:00: Fulham vs Crystal Palace21:00: Liverpol vs Aston Villa21:00: Wolverhampton Wanderers vs Everton23:30: Nottingham Forest vs ArsenalKlik link di sini untuk menyaksikan pertandingan Liga Inggris.Sabtu, 20 Mei 202320:00: Cremonese vs Bologna23:00: Atalanta vs Hellas VeronaMinggu, 21 Mei 202301:45: AC Milan vs SampdoriaKlik link di sini untuk menyaksikan pertandingan Liga Italia.Sabtu, 20 Mei 202319:00: Girona vs Villarreal21:15: Athletic Bilbao vs Celta Vigo23:30: Almeria vs Mallorca23:30: Getafe ElcheMinggu, 21 Mei 202302:00: Barcelona vs Real SociedadKlik link di sini untuk menyaksikan pertandingan Liga Spanyol.Sabtu, 20 Mei 202320:30: Hoffenheim vs Union Berlin20:30: Hertha Berlin vs Bochum20:30: Schalke 04 vs Eintracht Frankfurt20:30: Werder Bremen vs Koeln20:30: Bayern Muenchen vs RB LeipzigKlik link di sini untuk menyaksikan pertandingan Liga Jerman.