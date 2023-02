Keren! Fans PSG Bikin Koreo One Piece saat Lawan Muenchen, Ada Gomu Gomu no Gattling Luffy

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Se liga nesse mosaico da torcida do PSG com o Luffy dando um soco no escudo do Bayern ???? pic.twitter.com/jExAq1RWRL — UOL Esporte (@UOLEsporte) February 14, 2023

Hasil PSG vs Muenchen

Jakarta: Pemandangan unik tersaji di laga Paris Saint Germain (PSG) melawan Bayern Muenchen dalam leg pertama babak 16 besar Liga Champions Eropa. Pada pertandingan yang digelar di Parc des Princes, Paris, Prancis, fans PSG membuat koreografi dari serial manga One Piece.Kerennya lagi koreo yang menampilkan karakter utama One Piece, Monkey D Luffy itu melibatkan seluruh suporter di stadion. Koreo dengan gambar Luffy mengeluarkan jurus Gomu Gomu no Gatling dengan salah satu tangannya memanjang untuk memukul logo Bayern Muenchen sampai retak.(Koreo Luffy oleh fans PSG/reed.it)Gambar Luffy mengeluarkan salah satu teknik adalannya itu berada di tribun Auteuil. Lalu tangan kiri Luffy dan logo Die Roten berada di tribun Paris. Sedangkan di tribun Boulogne terpanjang gambar kapal dari Bajak Laut Topi Jerami, Going Merry.Sayangnya, koreo luar biasa ini tidak dibarengi dengan kemenangan. Le Parisiens harus mengakui keunggulan Muenchen. PSG kalah dengan skor 0-1.Gol tunggal Muenchen itu dicetak Kingsley Coman pada menit ke-53. Coman yang pernah berseragam PSG tidak melakukan selebrasi usai mencetak gol.PSG sendiri mempunyai peluang untuk menyamakan kedudukan. Namun, peluang Messi dkk mengejar ketinggalan harus gagal karena PSG nyaris mengejar ketinggalan pada menit 73. Sayang, upaya Mbappe masih bisa digagalkan kiper Muenchen. Bola muntah berhasil dieksekusi Neymar. Pantulannya bisa diteruskan Mbappe, namun wasit melihatnya sudah dalam posisi offside.Menit 82, fans PSG kembali bersorak saat Mbappe membuat gol hasil umpan Mendes. Sayang, dari tinjauan VAR, Mendes sudah dalam posisi offside.Kalah di leg pertama menjadi tugas berat PSG yang akan bertandang ke Allianz Arena, markas Bayern Muenchen dua pekan mendatang. Imbang saja, Meunchen akan lolos ke delapan besar.