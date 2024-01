Indonesia Harus Waspada, Ini 5 Pemain Jepang yang Bermain di Klub Top Eropa

Baca juga: Prediksi Line Up Indonesia di Laga Hidup Mati Kontra Jepang



Jakarta: Indonesia akan menjalani laga hidup mati melawan timnas Jepang dalam laga terakhir Grup D Piala Asia 2023 yang akan berlangsung hari ini, Rabu, 24 Januari 2024 malam di Al Thumama Stadium.Laga kontra Jepang tentu bukan perkara mudah karena Samurai Biru merupakan favorit Juara.Bukan tanpa alasan, timnas Jepang saat ini dihuni oleh mayoritas pemain yang berkarier di liga-liga Eropa. Dari total 26 pemain, tercatat hanya 5 pemain yang bermain di Liga Jepang.Dari 26 pemain yang berkarier di Eropa beberapa diantaranya bahkan membela klub-klub besar di liga top Eropa seperti Arsenal, Liverpool, Brighton, Real Sociedad, hingga AS Monaco.Berikut ini daftar pemain timnas Jepang yang bermain di liga top Eropa:Wataru Endo yang bermain di posisi gelandang didapuk sebagai kapten timnas Jepang. Endo merupakan pemain yang sering menjadi pilihan utama pelatih Liverpool, Juergen Klopp. Musim ini, Endo telah bermain dalam 24 pertandingan bersama Liverpool di semua kompetisi dan telah mencetak dua gol.Tomiyasu bermain untuk bek Arsenal dan kerap menjadi opsi pelatih Mikel Arteta untuk mengisi banyak posisi. Ia bisa bermain sebagai bek tengah, bahkan terkadang sebagai bek sayap. Tomiyasu sempat mengalami cedera awal Piala Asia 2023, namun ia tetap dipanggil masuk skuad. Di laga kontra Irak, Tomiyasu sudah diturunkan dan bermain selama 45 menit.Kaoru Mitoma merupakan bintang sekaligus andalan klub Liga Inggris bersama Brighton & Hove Albion. Peran Mitoma di Brighton cukup besar, bahkan ia menjadi pemain kunci yang mengangkat Brighton bersaing di liga Inggris yang dikenal sebagai liga paling kompetitif di dunia. Meskipun masih dalam proses pemulihan dari cedera, winger lincah ini dikabarkan siap tampil melawan Indonesia.Minamino, gelandang sayap yang bermain di Liga Prancis bersama AS Monaco. Sebelum gabung dengan AS Monaco, Minamino sempat membela Liverpool dan Southampton di Liga Inggris.Takefusa Kubo saat ini bermain untuk klub Real Sociedad di La Liga Spanyol. Kubo merupakan hasil gemblengan akademi Real Madrid. Ia bergabung dengan Sociedad dengan status pemain pinjaman. Dua musim bersama Sociedad, Kubo sudah tampil dalam 69 laga dan mencetak 15 gol di semua kompetisi.