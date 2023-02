Daftar Lengkap Peraih Penghargaan FIFA 2022: Messi dan Putellas Pemain Terbaik

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Acara penganugerahan The Best FIFA Football Award 2022 telah selesai bergulir di Paris, Prancis, Senin 27 Februari malam waktu setempat atau Selasa dini hari WIB. Dan hasilnya, terdapat Lionel Messi dan Alexia Putellas yang terpilih sebagai pemain terbaik FIFA.Messi terpilih sebagai pemain terbaik FIFA kategori pria berkat salah satu pencapaiannya yang mengantarkan timnas Argentina menjadi juara Piala Dunia 2022. Dalam menyabet penghargaan itu, Messi mendapat suara lebih banyak ketimbang Kylian Mbappe dan Karim Benzema.Beragam tren positif memang ditunjukkan Messi pada tahun lalu, yakni mencetak 7 gol dan 3 assist untuk menjadi pemain terbaik Piala Dunia 2022, serta membantu Paris Saint-Germain (PSG) merebut kembali gelar Ligue 1 Prancis musim 2021--2022.Sementara itu, untuk penghargaan pemain terbaik wanita FIFA dianugerahkan kepada bintang Barcelona dan timnas Spanyol Alexia Putellas yang mempertahankan mahkota Ballon d'Or Feminin secara beruntun sejak 2021. Putellas jadi pesepak bola wanita terbaik FIFA setelah mengalahkan Beth Mead dan Alex Morgan.Acara The Best FIFA Football Award juga memberi penghargaan kepada insan sepak bola paling fair play, dan kali ini jatuh kepada bek Cremonese asal Georgia Luka Lochoshvili.Seperti dilansir Sportsmole, apresiasi itu diberikan setelah Lochoshvili menyelamatkan nyawa pemain Austria Wien Georg Teigl dalam sebuah pertandingan ketika dia masih berseragam Wolfsberger pada Februari tahun lalu.Masih banyak kategori penghargaan yang tersedia dalam acara The Best FIFA Football Award 2022, termasuk suporter terbaik dan susunan pemain terbaik dunia. Berikut daftar lengkap para peraihnya:Pemain Terbaik Pria: Lionel MessiPemain Terbaik Wanita: Alexia PutellasPelatih Terbaik Pria: Lionel ScaloniPelatih Terbaik Wanita: Sarina WiegmanKiper Terbaik Pria: Emiliano MartinezKiper Terbaik Wanita: Mary EarpsPenghargaan Puskas: Marcin OleksyPenghargaan FIFA Fair Play: Luka LochoshviliSuporter Terbaik: ArgentinaFIFA FIFPRO Men's World XI: Courtois; Hakimi, Van Dijk, Cancelo; Modric, Casemiro, De Bruyne; Messi, Haaland, Benzema, Mbappe.FIFA FIFPRO Women's World XI: Endler; Bronze, Williamson, Renard, Leon; Walsh, Putellas, Oberdorf; Kerr, Mead, Morgan.