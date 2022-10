Jadwal Pertandingan dan Link Live Streaming Liga Top Eropa Malam Ini: Arsenal vs Liverpool, Everton vs Man Utd

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: Pertandingan di liga-liga papan atas Eropa akan bergulir pada Minggu, 9 Oktober 2022, malam hari WIB hingga Senin, 10 Oktober 2022, dini hari WIB. Liga Inggris rasanya akan menjadi kompetisi paling banyak menarik perhatian. Sebab, ada dua laga seru yang akan digelar.Salah satunya laga antara Arsenal vs Liverpool di Stadion Emirates pada pukul 22.30 WIB. Ini akan menjadi ujian berat buat The Gunners. Mengingat, mereka punya rekor buruk selama bertemu dengan Liverpool, terutama dalam enam pertandingan terakhir di Liga Inggris.Dalam periode tersebut, Arsenal hanya mampu meraih satu kemenangan. Sisanya mereka menelan empat kekalahan dan satu kali imbang.Laga seru juga akan tersaji ketika Everton berduel dengan Manchester United . Kedua tim diyakini akan tampil ngotot guna meraih kemenangan. Sebab, mereka sedang berambisi besar untuk bisa menembus posisi lima besar.Laga tak kalah seru juga akan digelar di Liga Serie-A Italia. Sebab, ada tiga tim unggulan yang akan memainkan laga penting, yakni Atalanta, Napoli, dan AS Roma.Atalanta dijadwalkan bertandang ke markas Udinese. Sedangkan Napoli menghadapi Cremonese dan Roma menjamu Lecce. Ketiga tim unggulan tersebut wajib meraih kemenangan untuk menjaga peluang meraih scudetto.Berikut ini jadwal lengkap dan link live streaming pertandingan di liga-liga top Eropa pada 9-10 Oktober 2022:Minggu, 9 Oktober 202220:00: Crystal Palace vs Leeds United20:00: West Ham United vs Fulham22:30: Arsenal vs Liverpool (live SCTV)Senin, 10 Oktober 202201:00: Everton vs Manchester UnitedKlik link live streaming pertandingan Liga Inggris di sini Minggu, 9 0ktober 202217:30: Torino vs Empoli20:00: Monza vs Spezia20:00: Salernitana vs Hellas Verona20:00: Udinese vs Atalanta23:00: Cremonese vs NapoliSenin, 10 Oktober 202201:45: AS Roma vs LecceKlik link live streaming pertandingan Liga Italia di sini Minggu, 9 Oktober 202219:00: Real Valladolid vs Real Betis21:15: Cadiz vs Espanyol23:30: Real Sociedad vs VillarrealSenin, 10 Oktober 202202:00: Barcelona vs Celta VigoKlik link live streaming pertandingan Liga Spanyol di sini Minggu, 9 Oktober 202220:30: Borussia Moenchengladbach vs Koeln22:30: Hertha Berlin vs FreiburgSenin, 10 Oktober 202200:30: Stuttgart vs Union BerlinKlik link live streaming pertandingan Liga Jerman di sini