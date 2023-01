Jadwal dan Link Live Streaming Pertandingan Sepak Bola Malam Ini: Lazio vs Milan

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: Giornata ke-19 Liga Serie-A Italia 2022/2023, Rabu, 25 Januari 2023, menjadi pekan berat buat AC Milan . Sebab, I Rossoneri dijadwalkan bertandang ke markas Lazio saat itu.Semakin terasa berat lantaran Milan sedang dalam kondisi terseok-seok menuju laga itu. Sebelum kontra Lazio, tim besutan Stefano Pioli tersebut gagal meraih kemenangan dalam empat pertandingan beruntun di seluruh ajang.Jika dirinci, Milan menelan dua kekalahan dan dua kali imbang dalam periode tersebut. Satu kekalahan di antaranya didapat mereka ketika menghadapi rival sekota, Inter Milan di ajang Piala Super Italia, 19 Januari 2023. Kala itu, Milan dibantai I Nerazzurri dengan skor telak 0-3.Situasi dialami Milan berbanding terbalik dengan Lazio. Moril tim besutan Maurizio Sarri tersebut sedang meninggi usai meraih dua kemenangan beruntun di laga kompetitif.Namun, rapor positif tersebut seharusnya tak membuat Lazio jemawa. Mereka wajib waspada lantaran punya rekor buruk ketika menghadapi Milan.Dalam enam pertemuan terakhir, Lazio hanya mampu meraih satu kemenangan. Sisanya, mereka menderita lima kekalahan. Bahkan, dua kekalahan di antaranya justru diderita Lazio saat bermain di kandang.Berkaca dari hal itu, laga ini akan berjalan seru. Sebab, kedua tim akan berjuang keras mendapatkan tiga poin pada laga nanti.Rencananya, pertandingan Lazio vs Milan akan disiarkan langsung di beIN Sports 1 mulai pukul 02.45 WIB, Rabu, 24 Januari 2023.Berikut jadwal dan siaran langsung pertandingan di kompetisi Eropa lainnya pada Rabu, 24 Januari 2023:02:45: Lazio vs AC MilanKlik link di sini untuk menyaksikan pertandingan Liga Italia.00:30: Schalke 04 vs RB Leipzig02:30: Hertha Berlin vs Wolfsburg02:30: Bayern Muenchen vs Koeln02:30: Hoffenheim vs StuttgartKlik link di sini untuk menyaksikan pertandingan Liga Jerman.02:45: Accrington Stanley vs Boreham Wood03:00: Southampton vs Newcastle UnitedKlik link di sini untuk menyaksikan pertandingan Piala Liga Inggris.