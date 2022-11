Viral Suporter Arab Saudi Lakukan Selebrasi Ronaldo, Mengolok-olok Messi?

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Saudi Arabia fans mocking Lionel Messi and Argentina fans by doing Cristiano Ronaldo’s celebration outside the stadium today..



Shithousing as it’s finest… ???????? pic.twitter.com/TR7PbCPc40 — Football Away Days (@FBAwayDays) November 22, 2022

(PRI)

Jakarta: Kejutan terjadi di babak penyisihan grup C Piala Dunia Qatar antara timnas Argentina yang berhadapan dengan Arab Saudi , Selasa, 22 November 2022 sore Wib.Tidak ada yang menyangka tim Tango justru keok oleh Arab Saudi dengan skor tipis 1-2. Argentina unggul lebih dulu lewat gol penalti Lionel Messi di menit 10.Sedangkan dua gol balasan Arab Saudi dicetak oleh Al-Shehri di menit ke-49 dan gol indah Salem Al Dawsari di menit ke-53.Keberhasilan Arab Saudi mengalahkan Argentina disambut suka cita oleh para suporter yang hadir di stadion.Kini viral sebuah video di media sosial yang menunjukkan puluhan suporter Arab Saudi melakukan selebrasi 'Siu' ala Cristiano Ronaldo.Aksi suporter the Falcons yang menirukan selebrasi gol Ronaldo dianggap seperti mengolok-olok Lionel Messi.Momen tersebut terjadi di luar area stadion tepat setelah pertandingan antara Argentina vs Arab Saudi berakhir."Fans Arab Saudi mengejek Lionel Messi dan fans Argentina dengan melakukan selebrasi Ronaldo di luar stadion," tulis akun Twitter @FBAwayDays.Kemenangan Arab Saudi atas Argentina untuk sementara menempatkan mereka di puncak klasemen Grup C. Namun Argentina masih punya peluang lolos karena masih memiliki dua pertandingan tersisa melawan Meksiko dan Polandia.