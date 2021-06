Tomas Holes Jadi Bintang Laga Belanda vs Ceko

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Tomas Holes dinobatkan sebagai star of the match atau bintang laga babak 16 besar Euro 2020 antara Belanda vs Republik Ceko. Itu terjadi setelah dia mencetak gol pemecah kebuntuan yang akhirnya memenangkan Ceko.Bertanding di Stadion Ferenc Puskas, Budapest, Hungaria, Minggu 27 Juni malam WIB, The Locomototive julukan Ceko berhasil menaklukkan Belanda dengan skor 2-0 yang semua gol kemenangannya lahir pada babak kedua.Gol pertama Ceko dicetak oleh Holes setelah menerima umpan Tomas Kalas pada menit ke-68, sedangkan gol keduanya lahir dari Patrik Schick yang menerima assist Holes pada menit ke-80.Namun sebelum dua gol kemenangan itu tercipta, bek tengah Belanda Matthijs de Ligt sempat diganjar kartu merah pada menit ke-55 karena dianggap wasit sengaja melakukan handball dalam sebuah skema serangan balik Ceko.Mantan asisten pelatih Ceko U-21, Dusan Fitzel, yang bertugas sebagai Peninjau Teknis UEFA memilih Holes sebagai star of the match atas peran pentingnya mencetak satu gol dan mengirimkan satu assist."Dia menjadi penentu hasil lewat gol dan assist atas gol kedua," kata Fitzel dilansir laman resmi UEFA."Dia begitu mahir memainkan peranan gelandang bertahan dan tampil sangat aman memikul tugas yang begitu penting," tambahnya.Selanjutnya pada perempat final, Holes dkk akan bertemu Denmark yang sudah lebih dulu melewati hadangan Wales. Pertandingan Ceko vs Wales dijadwalkan bergulir di Stadion Olimpiade Baku, Azerbaijan, pada Sabtu 3 Juli mendatang. (ANT)(KAH)