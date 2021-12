Hasil Undian Play-off Babak 16 Besar Liga Europa: Barcelona Jumpa Napoli

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

(KAH)

Undian play-off babak 16 besar Liga Europa telah selesai dilakukan pada Senin 13 Desember waktu setempat. Salah satu hasilnya mempertemukan tim raksasa Barcelona dengan Napoli.Barcelona terpaksa tampil di play-off Liga Europa karena finis ketiga di Grup E Liga Champions atau kalah bersaing dengan Benfica dan Bayern Muenchen. Selain itu, Barcelona belum pernah tersingkir di fase grup Liga Champions dalam 20 tahun terakhir.Napoli sendiri sejatinya cukup kuat di Liga Europa karena finis kedua di Grup C hanya karena kalah head to head dengan Spartak Moskow. Jadi, pertemuan mereka dengan Barcelona yang sedang mencari performa terbaik pasti menarik untuk dinanti.Sementara itu pada hasil undian lainnya, terdapat Borussia Dortmund yang bentrok dengan Rangers. Hasil tersebut tentu bukan hal bagus buat Rangers karena Dortmund diperkuat para pemain muda berbakat seperti Jude Bellingham dan Erling Haaland.Babak play-off 16 besar Liga Europa merupakan aturan baru yang mulai diberlakukan pada musim ini. Sebelumnya, peringkat tiga di fase grup Liga Champions boleh langsung menjadi peserta babak 16 besar Liga Europa.Kini, peringkat tiga fase grup Liga Champions harus bertanding kandang-tandang terlebih dahulu dengan runner-up fase grup Liga Europa untuk mendapatkan tiket ke babak 16 Liga Europa.Berikut hasil lengkap undian play-off babak 16 Liga Europa:Sevilla vs Dinamo ZagrebAtalanta vs OlympiacosRB Leipzig vs Real SociedadBarcelona vs NapoliZenit St Petersburg vs Real BetisBorussia Dortmund vs RangersSherriff Tiraspol vs BragaPorto vs Lazio