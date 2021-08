Viral Foto Duo Brasil Ronaldo dan Roberto Carlos Merokok di Toilet, Mirip Siswa Nakal

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Ronaldo and Roberto Carlos smoking in the showers ahead of a charity football match. ???????? pic.twitter.com/QJD6fGnusi — 101 Great Goals (@101greatgoals) August 23, 2021

(MBM)

Jakarta: Viral di media sosial Twitter foto dua legenda Brasil yakni Ronaldo Luis Nazario de Lima dan Roberto Carlos yang sedang asik merokok di sebuah toilet. Momen tersebut terjadi jelang laga amal sepak bola.Berdasarkan foto yang diunggah oleh akun Twitter @101greatgoals, terlihat Roberto Carlos duduk santai menghisap sebatang rokok. Sedangkan Ronaldo berdiri membungkuk sambil mengeluarkan asap rokok dari mulut dan hidungnya."Ronaldo and Roberto Carlos smoking in the showers ahead of a charity football match (Ronaldo dan Roberto Carlos merokok di toilet menjelang pertandingan amal sepak bola)," tulis unggahan tersebut.Diketahui momen ini terjadi jelang laga amal antara timnas Brasil berhadapan dengan Norwegia pada tahun 2018 silam. Hebatnya lagi, pertandingan tetap dimenangkan timnas Brasil dengan skor telak 3-0.Foto tersebut juga mengundang komentar netizen seluruh dunia. Ada yang menyebut bakat pemain Brasil memang tak bisa dikalahkan oleh gaya hidup. Ada pula yang berkomentar aksi Ronaldo dan Carlos lebih mirip siswa SMA nakal yang sedang merokok di toilet sekolah."Brazilians are the best. No crazy lifestyle can take away their talents. (Orang Brasil memang yang terbaik. Tidak ada gaya hidup gila yang bisa menghilangkan talenta mereka)," tulis @Barhbosa."Like high school kids get to smoke in toilets (Seperti siswa SMA yang merokok di toilet)," timpal @Blaugrana_86.