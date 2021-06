Jadwal Siaran Langsung Euro 2020: Inggris vs Jerman dan Swedia vs Ukraina

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Dua laga lanjutan babak 16 besar Euro 2020 siap tersaji pada malam hingga dini hari nanti (29-30 Juni WIB. Inggris vs Jerman akan bergulir lebih dulu, untuk kemudian dilanjutkan dengan laga Swedia vs Ukraina.Duel klasik Inggris vs Jerman tentu menjadi yang paling ditunggu-tunggu karena keduanya sama-sama tim unggulan yang bertabur pemain bintang. Selain itu, peta kekuatan mereka juga tidak terlalu beda.Inggris bisa diuntungkan dalam laga nanti karena bakal menjadi tuan rumah di Stadion Wembley dan lolos ke babak 16 besar sebagai juara Grup D dengan catatan sempurna (selalu menang tanpa kebobolan).Kemudian, Jerman memang lolos ke babak 16 besar dengan status runner-up Grup F. Tapi, grup tersebut diisi tim-tim berat seperti Prancis, Portugal dan Hungaria. Selain itu, Jerman juga masih unggul dalam rekor pertemuan dengan Inggris.Data Soccerway menyebutkan, kedua tim pernah bentrok 32 kali dan 15 laga di antaranya dimenangkan oleh Der Panzer. Namun menariknya, pertemuan terakhir Inggris dengan Jerman di laga persahabatan 2017 silam berakhir imbang tanpa gol.Sementara itu, pertandingan Swedia kontra Ukraina diyakini tetap ketat meski para pemain bintangnya tidak sebanyak di laga Inggris vs Jerman. Upaya keras mereka ke perempat final pasti menarik untuk disaksikan.Berikut jadwal siaran langsung Euro 2020 nanti malam (29-30 Juni):23.00 WIB: Inggris vs Jerman (Live Mola TV)02.00 WIB Swedia Vs Ukraina (Live Mola TV dan RCTI)(KAH)