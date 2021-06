Daftar Tim Paling Subur di Fase Grup Euro 2020: Belanda Pertama, Inggris Memalukan

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Berikut daftar tim tersubur di fase grup Euro 2020:

Jakarta: Fase penyisihan grup Euro 2020 telah rampung digelar. Sebanyak 36 pertandingan dari enam grup tersaji sepanjang fase penyisihan.Melansir situs UEFA, tercipta 94 gol sepanjang fase penyisihan grup Euro 2020 . Seluruh peserta yang berjumlah 24 tim tercatat mampu mencetak gol.Namun, ada satu tim yang menyandang predikat paling subur di fase penyisihan grup. Predikat itu dipegang oleh Timnas Belanda Tergabung di Grup C, Belanda mengemas total delapan gol di fase tersebut. Catatan gol itu paling banyak dari tim peserta lainnya di penyisihan grup.Delapan gol yang dicetak Tim Oranye yakni tiga ke gawang Ukraina, dua ke gawang Austria, dan sisa tiga gol lainnya ke gawang Makedonia Utara.Sedangkan tim tersubur kedua di fase penyisihan grup menjadi milik Timnas Italia Timnas Portugal , dan Timnas Belgia . Ketiganya kompak mengantongi total tujuh gol sepanjang penyisihan grup.Namun, catatan memalukan justru dikantongi Timnas Inggris . Pasukan The Three Lions tidak masuk daftar 10 besar karena hanya mampu mencetak dua gol meski menjadi juara Grup D.Gol tersebut dicetak Inggris ke gawang Kroasia di partai perdana Grup D. Serta sebiji gol lainnya diceploskan ke gawang Republik Ceko.1. Belanda (Grup C) - 8 gol2. Italia (Grup A) - 7 gol3. Portugal (Grup F) - 7 gol4. Belgia (Grup B) - 7 gol5. Jerman (Grup F) - 6 gol6. Spanyol (Grup E) - 6 gol7. Denmark (Grup B) - 5 gol8. Austria (Grup C) - 4 gol9. Swedia (Grup E) - 4 gol10. Ukraina (Grup C) - 4 gol11. Kroasia (Grup D) - 4 gol12. Prancis (Grup F) - 4 gol13. Polandia (Grup E) - 4 gol14. Swiss (Grup A) - 4 gol15. Wales (Grup A) - 3 gol16. Hungaria (Grup F) - 3 gol17. Ceko (Grup D) - 3 gol18. Rusia (Grup B) - 2 gol19. Inggris (Grup D) - 2 gol20. Slovakia (Grup E) - 2 gol21. Makedonia Utara (Grup C) - 2 gol22. Skotlandia (Grup D) - 1 gol23. Turki (Grup A) - 1 gol24. Finlandia (Grup B) - 1 gol(MBM)