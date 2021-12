AS Roma Kalahkan CSKA Sofia, Mourinho Tetap Mengeluh

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Allenatore AS Roma Jose Mourinho mengeluhkan permainan timnya meski berhasil mengalahkan CSKA Sofia pada pertandingan terakhir Grup C Liga Conference di Stadion Vasil Levski National, Sofia, Bulgaria, Kamis malam waktu setempat.Dikutip dari situs resmi klub, Jumat, Jose Mourinho mengeluhkan timnya yang kebobolan dua gol pada babak kedua meski unggul 2-0 sebelum turun minum."Kami tidak bisa menciptakan banyak masalah untuk kami sendiri. Kami tidak bisa menang 2-0 di babak pertama, mengendalikan penuh pertandingan, lalu di babak kedua kami kehilangan bola terus menerus, jatuh terlalu dalam dan bermain terlalu naif," ujar Jose Mourinho.Menurut dia, gol yang dicetak oleh CSKA Sofia tidak dapat diterima meski ia senang AS Roma meraih kemenangan dan Zorya menahan imbang Bodo/Glimt pada pertandingan lainnya.Pelatih asal Portugal itu kembali menekankan kekecewaannya kepada tim ketika sudah unggul 3-0, namun pada akhirnya harus kebobolan dua gol yang membuat skor akhir menjadi 3-2."Gol mereka tidak dapat diterima, bagi saya. Jelas saya senang dengan kemenangan ini dan dengan fakta bahwa Zorya membantu kami. Tapi itu adalah satu-satunya hal yang sangat saya sukai. Karena tidak mungkin kami bisa berubah dari 3-0 menjadi 3-2," ungkap Jose Mourinho.Mourinho juga mengatakan keberhasilan AS Roma menduduki puncak klasemen Grup C Liga Conference dibarengi oleh keberuntungan karena hasil lain di Ukraina.Menurut dia, keberhasilan AS Roma duduk di puncak klasemen Grup C Liga Conference membuat mereka menghindari dua pertandingan pada Februari mendatang dan itu tidak akan terjadi jika Zorya tidak menahan imbang Bodo/Glimt."Kami tidak bisa mengontrol apa yang terjadi di Ukraina. Kami benar-benar beruntung, karena dua pertandingan tambahan di bulan Februari akan menajdi sesuatu yang benar-benar bisa kami lalukan tanpanya," terang Mourinho.AS Roma menduduki puncak klasemen Grup C Liga Conference setelah mengalahkan CSKA Sofia 3-2 dengan total 13 poin dari enam pertandingan.Keberhasilan AS Roma menduduki puncak klasemen Grup C ini membuat mereka lolos langsung ke babak selanjutnya Liga Conference tanpa perlu menjalani babak play-off.