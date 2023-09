Jadwal dan Link Live Streaming Pertandingan Liga Top Eropa Akhir Pekan Ini: Arsenal vs Tottenham, Atletico Madrid vs Real Madrid

Advertisement

Jakarta: Pertandingan di kompetisi-kompetisi papan atas Eropa kembali bergulir pada akhir pekan ini. Liga Primer Inggris dan La Liga Spanyol tampaknya akan menjadi yang paling dinanti para pencinta sepak bola lantaran ada dua big match yang tersaji di dua kompetisi tersebut.Duel antara Arsenal kontra Tottenham Hotspur menjadi salah satu big match yang tersaji di Liga Inggris akhir pekan ini. Pertandingan yang dikenal sebagai Derby London Utara tersebut digelar di Stadion Emirates, Minggu, 24 September 2023, mulai pukul 20.00 WIB.Laga tersebut diprediksi bakal berjalan sengit lantaran kedua tim sedang bersaing ketat di papan atas. Kedua tim juga berambisi besar meraih kemenangan guna membuka peluang merebut puncak klasemen dari Manchester City. Mengingat, Arsenal dan Tottenham yang mengoleksi 13 poin hanya terpaut dua poin dari The Citizens saat ini.Namun, jika menilik statistik pertemuan, Arsenal punya kans terbuka meraih kemenangan. Dari enam pertemuan terakhir di Liga Inggris, The Gunners mampu mencatatkan empat kemenangan. Sedangkan dua laga terakhir dimenangkan Tottenham.Selain Derby London Utara, big match juga tersaji di La Liga Spanyol. Kompetisi ini akan menggelar pertandingan dua tim ibu kota, Atletico Madrid dan Real Madrid atau dikenal dengan El Derbi Madrileno yang digelar pada Senin, 25 September 2023, pukul 02.00 WIB.Ini akan menjadi pertemuan ke-215 kedua tim di seluruh ajang. Menilik rekor pertemuan kedua tim, kemenangan masih akan berpihak pada Madrid. Dari 214 pertemuan, Los Blancos sudah menang 108 kali. Sedangkan Atletico hanya meraih kemenangan sebanyak 54 kali.Berikut ini jadwal dan link live streaming pertandingan di Liga Top Eropa pada akhir pekan ini:Sabtu, 23 September 202321:00: Crystal Palace vs Fulham21:00: Luton Town vs Wolverhampton Wanderers21:00: Manchester City vs Nottingham Forest23:30: Brentford vs EvertonMinggu, 24 September 202302:00: Burnley vs Manchester United20:00: Arsenal vs Tottenham Hotspur20:00: Brighton & Hove Albion vs Bournemouth20:00: Chelsea vs Aston Villa20:00: Liverpool vs West Ham United22:30: Sheffield United vs Newcastle UnitedKlik link di sini untuk menyaksikan pertandingan Liga Inggris.Jumat, 22 September 202323:30: Salernitana vs FrosinoneSabtu, 23 September 202301:45: Lecce vs Genoa20:00: AC Milan vs Hellas Verona23:00: Sassuolo vs JuventusMinggu, 24 September 202301:45: Lazio vs Monza17:30: Empoli vs Inter Milan20:00: Atalanta vs Cagliari20:00: Udinese vs Fiorentina23:00: Bologna vs NapoliSenin, 25 September 202301:45: Torino vs AS RomaKlik link di sini untuk menyaksikan pertandingan di Liga Italia.Sabtu, 23 September 202302:00: Deportivo Alaves vs Athletico Bilbao19:00: Girona vs Mallorca21:15: Osasuna vs Sevilla23:30: Barcelona vs Celta VigoMinggu, 24 September 202302:00: Almeria vs Valencia19:00: Real Sociedad vs Getafe21:15: Rayo Vallecano vs Villarreal23:30: Real Betis vs Cadiz23:30: Las Palmas vs GranadaSenin, 25 September 202302:00: Atletico Madrid vs Real MadridKlik link di sini untuk menyaksikan pertandingan Liga Spanyol.Sabtu, 23 September 202302:00: Stuttgart vs Darmstadt 9820:30: Bayern Muenchen vs Bochum20:30: Borussia Dortmund vs Wolfsburg20:30: Union Berlin vs Hoffenheim20:30: Borussia Moenchengladbach vs RB Leipzig20:30: Augsburg vs Mainz 0523:30: Werder Bremen vs KoelnMinggu, 24 September 202320:30: Bayer Leverkusen vs Heidenheim22:30: Eintracht Frankfurt vs Freiburg