Link Live Streaming Bola Malam Ini: Atalanta vs Napoli, Everton vs Tottenham Hotspur

: Turnamen sepak bola di Benua Eropa akan menggelar pertandingan-pertandingan seru pada Kamis 11 Februari dini hari WIB. Setidaknya ada tiga pertandingan besar di tiga turnamen berbeda yang digelar.Laga antara Atalanta kontra Napoli menjadi salah satunya. Kedua tim ini akan bertarung di leg kedua semifinal Coppa Italia 2020--2021 pada pukul 02.45 WIB.Ini menjadi laga krusial buat kedua tim setelah hanya bermain imbang tanpa gol pada leg pertama, 4 Februari. Terutama untuk Atalanta. Kemenangan sudah menjadi harga mati buat mereka andai ingin lolos ke babak final.Namun, tugas sedikit ringan diemban Napoli pada laga ini. Sebab, skor imbang dengan skor 1-1 sudah cukup meloloskan I Partenopei ke babak final.Pertandingan besar lainnya juga akan tersaji di Copa Del Rey. Turnamen tersebut akan mempertemukan Barcelona dan Sevilla pada leg pertama babak semifinal.Laga tak kalah menariknya juga akan digelar di ajang Piala FA. Terdapat laga besar antara Everton kontra Tottenham Hotspur di babak kelima alias babak 16-besar.Berikut jadwal siaran langsung dan link live streaming pertandingan sepak bola pada Kamis 11 Februari dini hari WIB:02:45: Atalanta vs Napoli (live TVRI) ( link live streaming 03:00: Sevilla vs Barcelona00:30: Swansea City vs Manchester City ( link live streaming 02:30: Sheffield United vs Bristol City02:30: Leicester City vs Brighton & Hove Albion ( link live streaming 03:15: Everton vs Tottenham Hotspur ( link live streaming (ASM)