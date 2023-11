Jadwal Piala Dunia U-17 2023 Hari Ini: Ada Argentina, Brasil dan Inggris

Advertisement

Jadwal Lengkap Piala Dunia U-17 2023 Hari Ini

(RUL)

Jakarta: Jadwal matchday 1 Piala Dunia U-17 2023 hari ini Sabtu, 11 November 2023 akan menyuguhkan pertandingan dari Grup C dan Grup D. Tim-tim besar seperti Argentina, Brasil dan Inggris akan melakoni laga perdananya hari ini.Pertandingan di Grup C dan D akan dimulai sore ini mulai pukul 16.00 WIB. Dari grup akan tersaji laga Kaledonia Baru vs Inggris di Jakarta International Stadium (JIS), Jakarta.Lalu di Grup D akan disuguhkan pertandingan Jepang melawan Polandia di Stadion Si Jalak Harupat, Bandung. Pada malam juara bertahan Brasil akan bersua Iran di JIS mulai pukul 19.00 WIB.Laga Brasil kontra Iran ini menjadi pertandingan yang menarik untuk disaksikan. Pelatih Timnas Brasil U-17 Phelipe Leal menyebut Iran sebagai salah satu lawan terkuat di Grup C."Iran mempunyai tim yang cukup kuat secara fisik. Kami sudah analisa juga permainan mereka dan seperti pemain-pemain lain juga sudah paham karena mereka sudah melihat beberapa video mereka. Mudah-mudahan kami bisa atasi kelebihan Iran dan bisa memaksimalkan kelemahan mereka agar bisa mendapatkan hasil positif," kata pelatih berusia 36 tahun tersebut.Berbarengan dengan laga Brasil vs Iran berlangsung pertandingan dari Grup D Argentina vs Senegal. Duel juara benua Amerika Latin dan Afrika digelar di Stadion Si Jalak Harupat pukul 19.00 WIB.Grup C - Kaledonia Baru v Inggris, 16:00 WIB, Jakarta International StadiumGrup D - Jepang v Polandia, 16:00 WIB, Stadion Si Jalak HarupatGrup C - Brasil v IR Iran, 19:00 WIB, Jakarta International StadiumGrup D - Argentina v Senegal, 19:00 WIB, Stadion Si Jalak Harupat