4 Skenario Final Piala Dunia 2022, Berpotensi Hadirkan Final Tak Terduga!

Perhelatan Piala Dunia 2022 Qatar sudah makin mendekati klimaks. Saat ini hanya tersisa empat negara yang kemudian akan saling sikut untuk memperebutkan tiket final. Maroko dan juara bertahan Prancis adalah empat negara yang memiliki peluang untuk mengangkat trofi di Lusail Stadium pada 18 Desember 2022. Namun, sebelum itu keempat negara ini akan terlebih dulu harus bertarung di babak semifinal untuk menentukan dua terbaik.Argentina dan Kroasia yang sama-sama harus melewati laga dramatis via adu penalti, akan membuka pertarungan pada babak semifinal. Duel Argentina vs Kroasia akan dihelat di Lusail Stadium, Rabu (14/12) dini hari WIB.Sementara satu laga semifinal lainnya akan mempertemukan juara bertahan Prancis melawan tim kuda hitam, Maroko. Laga tersebut akan digelar di Al Bayt Stadium pada Kamis (15/12) dini hari WIB.Melihat komposisi semifinal di atas, maka, ada empat skenario yang mungkin akan terjadi di babak final nanti. Lantas, duel-duel apa sajakah yang kemungkinan akan tersaji di partai puncak Piala Dunia 2022?Berikut 4 Skenario Final Piala Dunia 2022Ini merupakan final ideal yang banyak diprediksi akan tersaji di partai puncak Piala Dunia 2022. Hal tersebut merujuk pada komposisi pemain di masing-masing kubu. Prancis dan Argentina tentunya memiliki materi pemain yang lebih baik dari Kroasia dan Maroko.Dua pemain yang mungkin akan jadi sorotan adalah Lionel Messi dan Kylian Mbappe yang sama-sama bermain untuk Paris Saint Germain. Kedua pemain ini juga masih bersaing ketat dalam perburuan gelar topskorer. Saat ini, Mbappe masih memimpin perburuan sepatu emas dengan koleksi lima gol, hanya unggul satu gol dari Messi yang mengemas empat gol.Dari sisi sejarah, duel ini menarik karena Argentina belum pernah bertemu dengan Prancis di partai final Piala Dunia. Kedua tim tercatat baru tiga kali bentrok di ajang Piala Dunia. Rinciannya dua kali di fase grup (1938 & 1978) dan satu lainnya di babak 16 besar, yakni pada Piala Dunia 2018 di mana Prancis menang 4-3.Ini merupakan ulangan partai final Piala Dunia 2018. Bagi Kroasia, ini jelas jadi pertandingan yang sangat mereka tunggu. Pasalnya, mereka ingin membalaskan dendam atas Prancis yang mengalahkan mereka empat tahun lalu dengan skor 4-2.Kebetulan, baik Prancis dan juga Kroasia masih dilatih oleh arsitek yang sama. Pelatih Kroasia, Zlatko Dalic pastinya tak ingin kembali mengakui keunggulan taktik dari pelatih Prancis Didier Deschamps.Sementara bagi Prancis, duel ulangan melawan Kroasia akan menumbuhkan optimisme terkait ambisi mereka untuk memecahkan rekor yang sudah bertahan selama 60 tahun, yakni meraih gelar juara secara back to back.Dalam sejarah Piala Dunia, hanya Italia dan Brasil yang mampu mempertahankan gelar Piala Dunia. Italia melakukannya pada Piala Dunia 1934 dan 1938. Sementara Brasil berhasil meraih gelar back to back pada Piala Dunia 1958 dan 1962. Setelah itu, tak pernah ada lagi negara yang mampu melakukannhya.Melihat kejutan demi kejutan yang terus ditampilkan Maroko di Piala Dunia 2022 ini, bukan tak mungkin Hakim Ziyech dkk kembali melanjutkan dongeng indahnya dengan mengeliminasi Prancis, seperti saat mereka menjungkalkan prediksi banyak kalangan dengan mengirim pulang Spanyol dan Portugal.Kalau skenario ini terjadi, maka, sejarah akan tercipta di mana untuk kali pertama tim asal Benua Latin (Argentina) akan berhadapan dengan tim dari benua Afrika di final Piala Dunia. Sebelumnya, trofi Piala Dunia hanya dikuasai oleh tim asal Amerika Latin dan Eropa.Ini juga akan jadi pertemuan pertama Argentina vs Maroko di pentas Piala Dunia. Dan jadi luar biasa karena pertemuan pertamanya akan tersaji di partai final. Sebelumnya, Argentina dan Maroko sudah tiga kali bentrok yang semuanya tersaji di panggung uji coba alias laga persahabatan. Di tiga bentrokan itu, Argentina selalu berhasil menaklukkan Maroko.Inilah laga final yang mungkin tidak akan pernah terbayangkan tersaji di ajang Piala Dunia. Untuk pertama kali dalam sejarah Piala Dunia, laga final akan mempertemukan dua tim kuda hitam. Di luar kemunculan Kroasia di final Piala Dunia 2018, sebelumnya laga final Piala Dunia selalu melibatkan tim-tim tradisional dengan sejarah kuat di Piala Dunia.Jika sampai terjadi, laga Kroasia vs Maroko akan memastikan sejarah lahirnya juara baru di ajang Piala Dunia. Dari 21 edisi Piala Dunia, hanya ada delapan negara yang berhasil meraih gelar juara. Nah, jika final Piala Dunia 2022 mempertemukan Kroasia vs Maroko, maka bisa dipastikan jumlah negara pengoleksi gelar Piala Dunia bertambah menjadi sembilan.Duel antara Kroasia vs Maroko di babak final sekaligus akan menjadi pertemuan kedua buat kedua tim dalam satu ajang Piala Dunia. Sebelumnya, Kroasia dan Maroko sudah pernah bertemu di fase grup.Tentunya, akan jadi pemandangan yang unik di mana kedua tim mengawali dan mengakhiri kiprah mereka di Piala Dunia 2022 dengan lawan yang sama. Ini sekaligus jadi pertaruhan siapa yang lebih baik di antara mereka. Sebab, pada pertemuan pertama di fase grup, kedua tim harus bermain imbang 0-0 alias tanpa pemenang.