Catat! Jadwal Pertandingan dan Link Live Streaming Bola Malam Ini: MU vs City, Juventus vs Fiorentina

Jakarta: Sejumlah pertandingan seru akan digelar di Liga-liga Top Eropa pada Sabtu, 6 November 2021 malam hari hingga Minggu, 7 November dini hari WIB. Pertandingan di Liga Primer Inggris tampaknya akan paling banyak menyedot perhatian. Apalagi kalau bukan karena Derby Manchester Duel Derby Manchester antara Manchester United kontra Manchester City ini akan digelar pada pukul 19.30 WIB. Laga tersebut disiarkan langsung di Mola TV.Laga tersebut diprediksi akan berlangsung sengit. Bukan hanya karena rivalitas kedua tim, tetapi juga persaingan mereka di papan atas.Saat ini, posisi City lebih unggul dari United di klasemen sementara. The Citizens berada di posisi ketiga klasemen sementara dengan mengoleksi 20 poin. Namun, mereka hanya berselisih tiga poin dari Red Devils yang berada di posisi kelima.Karena itu, kemenangan menjadi torehan wajib bagi keduanya. Mengingat, City dan United semakin tertinggal dari Chelsea yang berada di puncak klasemen.Laga tak kalah menarik juga akan tersaji di Liga Serie-A Italia. Sebab, ada duel Juventus kontra Fiorentina di kompetisi ini. Kedua tim dijadwalkan bertanding pada pukul 00.00 WIB, Minggu, 7 November 2021.Juventus wajib menang pada laga ini. Mengingat, I Bianconeri sudah makin tertinggal dari tim-tim yang berada di papan atas. Saat ini, Juventus berada di posisi kesepuluh klasemen sementara dengan mengoleksi 15 poin dan terpaut 16 poin dari Napoli dan AC Milan yang berada di peringkat teratas.Berikut jadwal siaran langsung pertandingan sepak bola di liga-liga top Eropa pada malam ini:19:30: Manchester United vs Manchester City22:00: Brentford vs Norwich City22:00: Chelsea vs Burnley22:00: Crystal Palace vs Wolverhampton WanderersMinggu, 7 November 202100:30: Brighton & Hove Albion vs Newcastle UnitedLiga Serie-A ItaliaSabtu, 6 November 202121:00: Spezia vs TorinoMinggu, 7 November 202100:00: Juventus vs Fiorentina02:45: Cagliari vs AtalantaLa Liga SpanyolSabtu, 6 November 202120:00: Espanyol vs Granada22:15: Celta Vigo vs BarcelonaMinggu, 7 November 202100:30: Deportivo Alaves vs Levante03:00: Real Madrid vs Rayo VallecanoBundesliga 1 JermanSabtu, 6 November 202121:30: Bayern Muenchen vs Freiburg21:30: Wolfsburg vs Augsburg21:30: Stuttgart vs Arminia Bielefeld21:30: Bochum vs HoffenheimMinggu, 7 November 202100:30: RB Leipzig vs Borussia Dortmund