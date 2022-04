Jadwal Pertandingan Sepak Bola Nanti Malam: MU Tantang Arsenal

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

: Liga-liga top Eropa kembali bergulir akhir pekan ini. Sejumlah laga menarik akan tersaji untuk disaksikan langsung oleh penikmat sepak bola di Tanah Air.Salah satu laga terbesar akhir pekan ini tentu saja pertandingan antara Arsenal menghadapi Manchester United nanti malam. Tak ketinggalan derby Merseyside antara Liverpool dengan Everton keesokan harinya.Laga akbar lainnya akan dihelat di Italia ketika Inter Milan, yang merupakan kandidat juara, menyambut AS Roma, yang bersaing ketat untuk meraih satu tiket ke Eropa.Selain itu, pemimpin klasemen sementara, AC Milan, akan menghadapi tugas berat ketika menyambangi markas Lazio, yang sedang berjuang mengamankan tiket ke kompetisi Eropa.Pertandingan menarik lainnya akan digelar di Jerman. Pimpinan klasemen sementara, Bayern Muenchen, bakal menjamu penghuni peringkat dua, Borussia Dortmund, dalam laga bertajuk der Klassiker.Jadwal lengkap pertandingan sepak bola pekan ini:Sabtu, 23 April18.30 WIB Arsenal vs Manchester United21.00 WIB Leicester City vs Aston Villa21.00 WIB Manchester City vs Watford21.00 WIB Norwich City vs Newcastle United23.30 WIB Brentford vs Tottenham Hotspur20.00 WIB Torino vs Spezia20.00 WIB Venezia vs Atalanta23.30 WIB Inter Milan vs AS Roma20.30 WIB Frankfurt vs Hoffenheim20.30 WIB Greuther Furth vs Bayer Leverkusen20.30 WIB RB Leipzig vs Union Berlin20.30 WIB Freiburg vs Gladbach20.30 WIB Koln vs Bielefeld23.30 WIB Bayern vs Dortmund22.00 WIB Lyon vs MontpellierMinggu, 24 April20.00 WIB Burnley vs Wolverhampton Wanderers20.00 WIB Chelsea vs West Ham20.00 WIB Brighton vs Southampton22.30 WIB Liverpool vs Everton01.45 WIB Hellas vs Sampdoria17.30 WIB Salernitana vs Fiorentina20.00 WIB Bologna vs Udinese20.00 WIB Empoli vs Napoli23.00 WIB Genoa vs Cagliari20.00 WIB Bochum vs Augsburg22.30 WIB Hertha Berlin vs Stuttgart02.00 WIB PSG vs Lens18.00 WIB Rennes vs Lorient20.00 WIB Nantes vs Bordeaux20.00 WIB Nice vs Troyes20.00 WIB Metz vs Brest20.00 WIB Clermont vs Angers22.05 WIB Lille vs StrasbourgSenin, 25 April01.45 WIB Lazio vs AC Milan01.45 WIB Reims vs MarseilleSelasa, 26 April02.00 WIB Crystal Palace vs Leeds United01.45 WIB Sassuolo vs Juventus