Madrid Hingga Man United, Ini Ucapan Selamat Menunaikan Ibadah Puasa dari Klub-klub Eropa: Ramadan Mubarak!

1. Real Madrid

2. Barcelona

3. Arsenal

Ramadan Kareem to all Arsenal supporters celebrating ?? pic.twitter.com/e2p9IWrxhd — Arsenal (@Arsenal) March 22, 2023

4. Liverpool

5. Tottenham Hotspur

Ramadan Mubarak to all of our fans celebrating around the world! ???? pic.twitter.com/JQBzKiRC5j — Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) March 22, 2023

6. Newcastle United

???? Wishing everyone around the world a blessed #RamadanKareem!



???????? pic.twitter.com/iWlQtw2na6 — Newcastle United FC (@NUFC) March 22, 2023

7. AC Milan

Happy #RamadanMubarak to all our Muslim fans ???? ??????



Auguri di buon #Ramadan ai nostri tifosi ???? ?????? #SempreMilan pic.twitter.com/2EMu1ZI1TR — AC Milan (@acmilan) March 22, 2023

8. Bayern Muenchen

9. Paris Saint-Germain

Ramadan Mubarak to everyone celebrating ?????? https://t.co/O7iGtgtJWG — Paris Saint-Germain (@PSG_English) March 22, 2023

10. Chelsea

Ramadan Kareem from everyone at Chelsea Football Club. ???? pic.twitter.com/3sI9nXuHwJ — Chelsea FC (@ChelseaFC) March 22, 2023

(PAT)

Jakarta: Klub-klub di Benua Eropa turut menyambut bulan Ramadan yang jatuh mulai hari ini, Kamis, 23 Maret 2023. Mereka pun ramai-ramai membagikan ucapan dan doa untuk seluruh umat Islam yang menjalankan ibadah puasa selama bulan suci ini. Manchester United salah satunya. Melalui akun Instagram resmi, United mendoakan agar seluruh umat Islam menjalani bulan Ramadan dengan penuh berkah dan kedamaian.(Akun resmi Manchester United@manchesteruntied)Rival sekota United, Manchester City juga membagikan ucapan selamat Ramadan kepada seluruh fan dan umat Islam di dunia."Ramadan Kareem! Kami mengucapkan selamat menyambut bulan Ramadan yang penuh berkah bagi seluruh umat Islam di seluruh dunia," demikian ucapan Manchester City lewat akun Instagram resmi mereka.Bukan hanya tim-tim top di Inggris. Klub elite di Liga Serie-A Italia seperti Juventus turut berbahagia atas datangnya bulan Ramadan ini."Selamat menjalankan ibadah puasa, Bianconeri. Marilah kita selalu bersyukur dan semoga Ramadan tahun ini damai dan penuh dengan berkah," demikian pernyataan Juventus.Masih ada ucapan-ucapan selamat Ramadan 2023 dari klub-klub elite Eropa lainnya. Berikut ini di antaranya dihimpun Medcom.id:"Madridistas, kami berharap kalian menjalani Ramadan yang penuh berkah dan damai. Semoga bulan suci ini membawa nda lebih dekat dengan orang yang Anda cintai.""Selamat Ramadan yang penuh berkah dari Barcelona untuk semua yang merayakannya di seluruh dunia.""Ramadan Kareem untuk semua pendukung kami yang merayakan.""Ramadan Kareem dari semua orang di Liverpool.""Ramadan Mubarak untuk semua fan kami yang merayakan di seluruh dunia.""Semoga semua orang di seluruh dunia dipenuhi dengan berkah, Ramadan Kareem!""Selamat Ramadan Mubarak untuk semua penggemar Muslim kami.""Ramadan Kareem buat semua yang merayakan.""Ramadan Mubarak bagi semua yang merayakan.""Ramadan Kareem dari semua orang di Chelsea FC."