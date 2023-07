Penawaran 'Gila' Al-Hilal, Mbappe Digaji Rp1,3 Miliar per Jam

Penawaran gaji untuk Mbappe





Jakarta: Penyerang Paris Saint-Germain ( PSG ), Kylian Mbappe dirumorkan semakin dekat dengan klub raksasa Arab Saudi, Al-Hilal Menurut laporan, PSG telah menerima tawaran yang berjumlah sangat besar dari pihak Al-Hilal. Namun, masa depan Mbappe akan bergabung pada keputusan pemain Prancis itu sendiri."PSG telah memberikan izin kepada Al-Hilal untuk berbicara dengan Kylian Mbappe. Jelas berarti bahwa mereka telah menerima tawaran 300 juta Euro ini,” kata Kaveh Solhekol dari Sky Sports.Sebelumnya, Al-Hilal dilaporkan telah membuat tawaran sebesar USD222,5 juta. Namun, ternyata Al-Hilal membuat rekor tawaran setinggi USD332 juta atau sekitar Rp4,9 triliun untuk pemain 24 tahun tersebut.Keseriusan Al-Hilal untuk mendapatkan Mbappe tidak main-main. Tawaran senilai €300 juta menjadikan Mbappe sebagai pemain termahal di dunia.Nilai tersebut memecahkan rekor transfer Neymar dari Barcelona ke PSG pada 2017 silam dengan biaya €222 juta.Selain nilai transfer yang fantastis, Al-Hilal juga siap memberikan nominal gaji yang di luar nalar. Klub Arab Saudi tersebut bersedia membayar Mbappe dengan gaji €700 juta (sekitar Rp11,6 triliun) per tahun dengan rincian sebagai berikut;€58,33 juta per bulan (Rp969 miliar)€1,9 juta per hari (Rp31,5 miliar)€79 ribu per jam (Rp1,3 miliar)€1.332 per menit (Rp22,1 juta)€22 per detik (Rp365 ribu)