Jadwal Pertandingan dan Link Live Streaming Man United vs Wolverhampton

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

Liga Primer Inggris

La Liga Spanyol

Bundesliga 1 Jerman

(PAT)

Jakarta: Sejumlah pertandingan seru di kompetisi papan atas Benua Eropa akan hadir di layar kaca Anda pada Sabtu, 13 Mei 2023 hingga Minggu, 14 Mei 2023, dini hari WIB. Setidaknya, ada delapan laga yang menarik disimak karena melibatkan tim-tim besar.Manchester United salah satunya. Tim besutan Erik ten Hag tersebut dijadwalkan menjamu Wolverhampton Wanderers pada lanjutan Liga Primer Inggris 2022/2023.Ini akan menjadi laga penting buat United. Sebab, Red Devils butuh meraih tiga poin untuk menjaga peluang finis di posisi empat besar musim ini.Laga penting juga bakal dilakoni Tottenham Hotspur saat bertandang ke markas Aston Villa. The Lilywhites wajib menang andai masih ingin mengejar posisi lima besar untuk tampil di kompetisi Eropa musim depan.Saat ini, Tottenham berada di posisi keenam klasemen sementara dengan mengoleksi 57 poin. Mereka sudah tertinggal lima poin dari Liverpool yang berada di posisi kelima.Pertandingan-pertandingan krusial juga harus dihadapi dua tim ibu kota Italia, AC Milan dan Inter Milan dalam lanjutan Liga Serie-A Italia 2022/2023. I Rossoneri akan bertandang ke markas Spezia. Sedangkan I Nerazzurri bakal menjamu Sassuolo.Bagi kedua tim, tiga poin menjadi torehan wajib di laga ini. Mengingat, Inter dan Milan sedang bersaing ketat dalam perebutan empat besar alias zona Liga Champions.Selain laga-laga tersebut, masih ada tim-tim besar lainnya yang akan bertanding seperti Chelsea, Real Madrid, Bayern Muenchen, dan Borussia Dortmund.Berikut jadwal lengkap pertandingan di liga-liga top Eropa pada malam hingga dini hari nanti, beserta link live streaming:Sabtu, 13 Mei 202318:30: Leeds United vs Newcastle United21:00: Aston Villa vs Tottenham Hotspur21:00: Chelsea vs Nottingham Forest21:00: Crystal Palace vs Bournemouth21:00: Manchester United vs Wolverhampton Wanderers21:00: Southampton vs FulhamKlik link di sini untuk menyaksikan pertandingan Liga Inggris.Liga Serie-A ItaliaSabtu, 13 Mei 202320:00: Salernitana vs Atalanta23:00: Spezia vs AC MilanMinggu, 14 Mei 202301:45: Inter Milan vs SassuoloKlik link di sini untuk menyaksikan pertandingan Liga Italia.Sabtu, 13 Mei 202319:00: Real Sociedad vs Girona21:15: Osasuna vs Almeria23:30: Villarreal vs Athletic BilbaoMinggu, 14 Mei 202302:00: Real Madrid vs GetafeKlik link di sini untuk menyaksikan pertandingan Liga Spanyol.Sabtu, 13 Mei 202320:30: Bayern Muenchen vs Schalke 0420:30: Union Berlin vs Freiburg20:30: Eintracht Frankfurt vs Mainz 0520:30: Wolfsburg vs Hoffenheim20:30: Bochum vs Augsburg23:30: Borussia Dortmund vs Borussia MoenchengladbachKlik link di sini untuk menyaksikan pertandingan Liga Jerman.