Jadwal dan Link Live Streaming Tur Pramusim Hari Ini: Manchester United vs Wrexham

Click to Expose Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

Erik Ten Hag Mainkan Pemain Muda

Baca juga: Onana Bakal Mulai dari Awal dan Memberikan Segalanya buat MU

Daftar Pemain MU Melawan Wrexham

Jadwal dan Link Streaming Manchester United vs Wrexham

(RUL)

Jakarta: Manchester United akan melakoni pertandingan kedua di tur pramusim 2023/2024 di Amerika Serikat. MU akan melawan tim yang baru promosi ke League Two, Wrexham.Pada pertandingan pramusim pertama di AS melawan Arsenal, Man United berhasil meraih kemenangan. Setan Merah menang dengan skor 0-2.Bruno Fernandes dan Jadon Sancho menjadi pencetak gol di pertandingan yang digelar di Stadion MetLife, New Jersey, Amerika Serikat Minggu, 23 Juli 2023 dini hari WIB. Selain itu, di babak adu penalti MU juga kembali menang dengan skor 3-5.Selanjutnya, anak asuh Erik Ten Hag ini akan melawan klub milik bintang Hollywood Ryan Reynolds dan Rob McElhenney, Wrexham. Manchester United vs Wrexham digelar pada Rabu, 26 Juli 2023 di Stadion Snapdragon, San Diego, Amerika Serikat.Di laga melawan Wrexham ini Ten Hag tidak akan menurunkan pemain utamanya. Pelatih asal Belanda itu akan menurunkan pemain MU U-21.Nantinya para pemain muda dari skuad utama yang mengikuti tur ditambah dengan pemain akademi. Para pemain muda ini berangkat secara terpisah untuk bergabung dengan tim utama di San Diego.“Kami akan memperkuat pemain U21 dengan beberapa pemain yang sedang melakukan tur dengan skuad tim utama,” terang Ten Hag dilansir dari Manchester Evening News.Dilansir dari laman resmi klub, terdapat 15 pemain yang dibawa di laga melawan Wrexham, termasuk Jonny Evans yang dikontrak jangka pendek oleh MU untuk tur pramusim. Berikut daftar pemain yang dibawa:: Elyh Harrison, Dermot Mee: Marc Jurado, Jonny Evans, Will Fish, Sonny Aljofree, Willy Kambwala, Logan Pye: Isak Hansen-Aaroen, Toby Collyer, Maxi Oyedele: Joe Hugill, Charlie McNeill, Mateo Mejia, Shola ShoretireLaga Man United vs Wrexham digelar pada Rabu, 26 Juli 2023 di Stadion Snapdragon, San Diego, Amerika Serikat pukul 09.30 WIB. Pertandingan ini dapat ditonton secara gratis di MUTV atau klik di sini link streaming MU vs Wrexham