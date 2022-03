Jadwal Sepak Bola Nanti Malam: Persija vs Bali United, Derbi Manchester, dan Napoli vs AC Milan

(KAH)

Setidaknya terdapat tiga pertandingan akbar atau Big Match di sepanjang malam nanti (6-7 Maret WIB), yakni Persija Jakarta vs Bali United, Derbi Manchester, dan Napoli vs AC Milan . Masing-masing tim tersebut tentu berasal dari lanjutan kompetisi yang berbeda.Persija kontra Bali United bakal tampil lebih dulu untuk memainkan laga lanjutan Liga 1 Indonesia di Stadion Ngurah Rai, Denpasar. Kedua tim diyakini sama-sama butuh tambahan tiga poin karena belum mendapat posisi nyaman di klasemen sementara.Bali United selaku tuan rumah memang sedang di puncak klasemen dengan koleksi 60 poin. Tapi, mereka hanya unggul selisih gol dari Persib Bandung yang berada di bawahnya dan berjarak dua angka dengan Arema FC yang berada di posisi tiga.Di sisi lain, Persija juga butuh kemenangan karena sedang merosot ke urutan delapan dengan koleksi 38 poin. Andai kembali menelan kekalahan seperti pada laga sebelumnya, Macan Kemayoran bisa saja disalip oleh Persik Kediri yang hanya berjarak dua poin di bawahnya.Selanjutnya, terdapat Big Match dari Liga Primer Inggris yang mempertemukan rival sekota Manchester City dengan Manchester United (MU). Laga ini diyakini bakal lebih sengit karena kedua tim diperkuat para pemain top dunia yang sedang butuh kemenangan.City selaku tuan rumah memang menduduki puncak klasemen sementara dengan koleksi 66 poin. Tapi, mereka hanya berjarak tiga angka saja dengan Liverpool yang berada di bawahnya. Kemudian, MU yang berada di posisi empat hanya berjarak dua poin dengan West Ham United yang berada di bawahnya.Selesai dari Derby Manchester, pertandingan Big Match selanjutnya berasal dari Serie A Italia yang mempertemukan AC Milan dengan Napoli. Pertandingan ini diyakini lebih panas karena pemenangnya bisa kembali ke puncak klasemen untuk menyalip Inter Milan.Baik Napoli dan Milan sama-sama sudah memiliki 57 poin atau hanya berjarak satu angka saja dengan Inter yang berada di puncak. Namun sementara ini, Napoli berhak berada di urutan dua karena unggul selisih gol dengan Milan yang menempati posisi ketiga.Selain tiga laga di atas, masih banyak pertandingan menarik lain yang bakal bergulir di sepanjang malam nanti (6-7 Maret WIB). Berikut jadwal lengkapnya:21.00 WIB: Watford vs Arsenal23.30 WIB: Manchester City vs Manchester United19.00 WIB: Saint-Etienne vs Metz21.00 WIB: Bordeaux vs Troyes21.00 WIB: Nantes vs Montpellier21.00 WIB: Reims vs Strasbourg21.00 WIB: Rennes vs Angers23.05 WIB: Lille vs Clermont02.45 WIB: Marseille vs Monaco23.30 WIB: FC Cologne vs Hoffenheim18.30 WIB: Genoa vs Empoli21.00 WIB: Bologna vs Torino21.00 WIB: Fiorentina vs Verona21.00 WIB: Venezia vs Sassuolo00.00 WIB: Juventus vs Spezia02.45 WIB: Napoli vs AC Milan20.00 WIB: Cadiz vs Rayo Vallecano22.15 WIB: Elche vs Barcelona00.30 WIB: Celta Vigo vs Mallorca03.00 WIB: Real Betis vs Atletico Madrid15.15 WIB: PSM Makassar vs PSIS Semarang18.15 WIB: Persita Tangerang vs Persebaya Surabaya20.45 WIB: Bali United vs Persija Jakarta