Belum Diumumkan, Pemenang Penghargaan Pemain Terbaik FIFA 2022 Sudah Bocor

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

(KAH)

Penghargaan Pemain Terbaik Pria FIFA 2022 atau Best FIFA Men’s Player Award sejatinya baru bakal diumumkan pada Senin 27 Februari waktu setempat. Namun, sebelum acara dilangsungkan, nama pemenang penghargaan tersebut sudah bocor ke publik.Memasuki tahun ketujuh, acara penganugerahan Pemain Terbaik FIFA 2022 bakal digelar di Paris. Total, ada 14 pemain top dunia yang masuk dalam daftar nominasi. Mulai dari Lionel Messi, Robert Lewandowski hingga pemenang Ballon d’Or 2022 Karim Benzema.Ke-14 pemain ini masuk dalam nominasi berkat penampilan apik yang mereka tampilkan bersama klub maupun timnas di sepanjang tahun 2022. Sayangnya dalam daftar nominasi tahun ini, Cristiano Ronaldo yang kesulitan berkarier dengan timnas Portugal dan mantan klubnya, Manchester United tidak masuk dalam nominasi.Penghargaan Best FIFA Men’s Player Award 2022 merupakan penghargaan tertinggi bagi pesepak bola. Maka dari itu, pengumuman yang bakal digelar FIFA sangat dinanti banyak kalangan, termasuk sang pemain.Namun, sebelum diumumkan secara resmi oleh FIFA, jurnalis olahraga Francesc Aguilar malah membocorkan nama pemenang Best FIFA Men’s Player Award 2022 di media sosial. Lionel Messi adalah yang terbaik. Pada hari Senin (27/2), FIFA akan mengingatkan L'Equipe dan France Football bahwa mereka tidak memasukkan Leo di antara kandidat Ballon d'Or. Lebih buruk lagi, FIFA akan mengadakan gala The Best di...Paris!" demikian bunyi cuitan Aguilar di Twitter.Jika Aguilar benar, ini akan menjadi kali kedua bintang Paris Saint-Germain itu meraih penghargaan Pemain Terbaik Pria FIFA karena apresiasi serupa pernah dia dapatkan juga pada 2019 silam.Penghargaan Best FIFA Men’s Player Award 2022 tentu bakal melengkapi kegemilangan Lionel Messi di tahun 2022. Sebelumnya, bintang berjuluk La Pulga itu telah sukses membawa timnas Argentina jadi juara Piala Dunia 2022 Qatar sambil menyabet penghargaan pemain terbaik.Acara Best FIFA Men’s Player Award 2022 dijadwalkan bergulir di Paris mulai pukul 20.00 waktu Inggris atau selasa dini hari WIB. Acara ini bisa disaksikan secara livestreaming via channel Youtube resmi FIFA.Berikut 14 Nominasi Pemain Terbaik Pria FIFA atau Best FIFA Men’s Player Award 2022:1.Julian Alvarez (Argentina / River Plate / Manchester City)2. Jude Bellingham (Inggris / Borussia Dortmund)3. Karim Benzema (Prancis / Real Madrid)4. Kevin De Bruyne (Belgia / Manchester City)5. Erling Haaland (Norwegia / Borussia Dortmund / Manchester City)6. Achraf Hakimi (Maroko/Paris Saint-Germain)7. Robert Lewandowski (Polandia / Bayern Munich / Barcelona)8. Sadio Mane (Senegal / Liverpool / Bayern Munich)9. Kylian Mbappe (Prancis/Paris Saint-Germain)10. Lionel Messi (Argentina/Paris Saint-Germain)11. Luka Modric (Kroasia / Real Madrid)12. Neymar (Brasil/Paris Saint-Germain)13. Mohamed Salah (Mesir / Liverpool)14. Vinicius Junior (Brasil / Real Madrid)