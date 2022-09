Jadwal Siaran Langsung dan Link Live Streaming Bola Malam Ini: Indonesia vs Curacao, Spanyol vs Swiss

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

UEFA Nations League

Liga A

Liga B

Liga C

Laga Uji Coba

(PAT)

Jakarta: Para pencinta sepak bola kembali disuguhi sejumlah pertandingan seru antara negara pada Sabtu, 24 September 2022 hingga Minggu, 25 September dini hari WIB. Salah satunya laga uji coba antara Timnas Indonesia vs Curacao.Ini akan menjadi pertandingan menarik untuk disimak. Mengingat, Indonesia harus menghadapi Curacao yang merupakan lawan tangguh.Jika mengacu pada peringkat FIFA, kedua tim memiliki perbedaan level yang jauh. Indonesia berada di posisi ke-155. Sedangkan Curacao menempati posisi ke-84.Namun, fakta tersebut tak membuat mental Indonesia mengendur. Pelatih Garuda Shin Tae-yong memastikan timnya siap untuk bertanding dan berharap bisa memenangkan laga tersebut."Saya tetap mempersiapkan tim ini dengan baik agar bisa memberi kebahagiaan kepada pendukung yang haus akan kemenangan," ujar Shin.Laga seru juga akan tersaji di ajang UEFA Nations League 2022/2023. Setidaknya ada dua pertandingan seru yang pantang dilewatkan. Sebab, ada dua tim besar yang akan memainkan pertandingan tersebut. Spanyol dijadwalkan menghadapi Swiss. Sedangkan Portugal akan bertandang ke markas Republik Ceko.Bagi Spanyol dan Portugal , kemenangan menjadi hasil wajib untuk diraih andai ingin peluang lolos ke semifinal tetap terjaga. Saat ini, kedua tim memang sedang bersaing ketat memperebutkan posisi puncak klasemen di Grup 2 Liga A.Spanyol berada di posisi pertama dengan mengoleksi delapan poin. Sementara itu, Portugal menempati posisi kedua dan hanya tertinggal satu poin dari La Furia Roja.Berikut ini jadwal lengkap pertandingan dan link live streaming sepak bola pada 24-25 September 2022:Minggu, 25 September 202201:45: Republik Ceko vs Portugal01:45: Spanyol vs SwissSabtu, 24 September 202220:00: Armenia vs Ukraina23:00: Slovenia vs NorwegiaMinggu, 25 September 202201:45: Skotlandia vs Republik Irlandia01:45: Israel vs Albania01:45: Serbia vs SwediaSabtu, 24 September 202223:00: Irlandia Utara vs KosovoMinggu, 25 September 202201:45: Siprus vs YunaniSabtu, 24 September 202220:00: Indonesia vs Curacao (live Indosiar) ( link live streaming