Jadwal Siaran Langsung dan Link Live Streaming Liga Top Eropa Malam Ini: Manchester United vs West Ham, Torino vs Milan

Liga Primer Inggris

Liga Serie-A Italia

La Liga Spanyol

Bundesliga 1 Jerman

Jakarta: Sejumlah pertandingan seru akan tersaji di liga-liga top Eropa pada Minggu, 30 Oktober 2022 malam hari hingga Senin, 31 Oktober 2022, dini hari WIB. Setidaknya ada enam laga yang menarik disaksikan karena melibatkan tim-tim besar.Di Liga Primer Inggris salah satunya. Pada pukul 21.00 WIB, pencinta sepak bola sudah disuguhkan laga Arsenal vs Nottingham Forest.Bagi Arsenal, kemenangan menjadi hasil penting untuk kembali ke puncak klasemen. Saat ini, mereka berada di posisi kedua klasemen sementara dengan mengoleksi 28 poin dan tertinggal satu poin dari Manchester City.Selang beberapa jam, Liga Inggris akan menggelar laga seru antara Manchester United kontra West Ham United . Red Devils wajib menang karena punya kans besar merebut posisi kelima dari Chelsea.Di Liga Serie-A juga tak kalah seru. Setidaknya ada tiga tim tiga besar yang bertanding pada laga nanti seperti AC Milan, Lazio, dan Atalanta.Atalanta dijadwalkan menghadapi Empoli. Sedangkan Lazio menjamu Salernitana dan AC Milan akan bertandang ke markas Torino.Berikut ini jadwal siaran langsung dan link live streaming liga-liga Top Eropa pada 30-31 Oktober 2022:Minggu, 30 Oktober 202221:00: Arsenal vs Nottingham Forest23:15: Manchester United vs West Ham United (live SCTV)Klik link untuk menyaksikan pertandingan di Liga Inggris di sini Minggu, 30 Oktober 202218:30: Empoli vs Atalanta21:00: Cremonese vs Udinese21:00: Spezia vs FiorentinaSenin, 31 Oktober 202200:00: Lazio vs Salernitana02:45: Torino vs AC MilanKlik link untuk menyaksikan pertandingan di Liga Italia di sini Minggu, 30 Oktober 202220:00: Osasuna vs Real Valladolid22:15: Real Madrid vs GironaSenin, 31 Oktober 202200:30: Athletic Bilbao vs Villarreal03:00: Real Sociedad vs Real BetisKlik link untuk menyaksikan pertandingan di Liga Spanyol di sini Minggu, 30 Oktober 202221:30: Union Berlin vs Borussia Moenchengladbach23:30: Schalke 04 vs FreiburgSenin, 31 Oktober 202201:30: Koeln vs HoffenheimKlik link untuk menyaksikan pertandingan di Liga Jerman di sini