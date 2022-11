Jadwal dan Pembagian Grup Piala Dunia 2022

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

: Dalam waktu kurang dari tiga pekan lagi, Piala Dunia 2022 di Qatar akan segera bergulir. Ini akan menjadi Piala Dunia terunik karena untuk pertama kalinya digelar di musim dingin.Medcom.id telah mengumpulkan informasi lengkap soal Piala Dunia 2022 di Qatar. Mulai dari pembagian grup hingga jadwal pertandingan.Berikut pembagian grup dan jadwal lengkap Piala Dunia 2022:QatarEkuadorSenegalBelandaInggrisIranAmerika SerikatWalesArgentinaArab SaudiMeksikoPolandiaPrancisAustraliaDenmarkTunisiaSpanyolKosta RikaJermanJepangBelgiaKanadaMarokoKroasiaBrasilSerbiaSwissKamerunPortugalGhanaUruguayKorea SelatanJadwal babak grup Piala Dunia 2022:20 November23.00 WIB Qatar vs Ekuador21 November20.00 WIB Inggris vs Iran23.00 WIB Senegal vs Belanda22 November02.00 WIB Amerik Serikat vs Wales17.00 WIB Argentina vs Arab Saudi20.00 WIB Denmark vs Tunisia23.00 WIB Meksiko vs Polandia23 November02.00 WIB Prancis vs Australia17.00 WIB Maroko vs Kroasia20.00 WIB Jerman vs Jepang23.00 WIB Spanyol vs Kosta Rika24 November02.00 WIB Belgia vs Belanda17.00 WIB Swiss vs Kamerun20.00 WIB Uruguay vs Korea Selatan23.00 WIB Portugal vs Ghana25 November02.00 WIB Brasil vs Serbia17.00 WIB Wales vs Iran20.00 WIB Qatar vs Senegal23.00 WIB Belanda vs Ekuador26 November02.00 WIB Inggris vs Amerika Serikat17.00 WIB Tunisia vs Australia20.00 WIB Polandia vs Arab Saudi23.00 WIB Prancis vs Denmark27 November02.00 WIB Argentina vs Meksiko17.00 WIB Jepang vs Kosta Rika20.00 WIB Belgia vs Maroko23.00 WIB Kroasia vs Kanada28 November02.00 WIB Spanyol vs Jerman17.00 WIB Kamerun vs Serbia20.00 WIB Korea Selatan vs Ghana23.00 WIB Brasil vs Swiss29 November02.00 WIB Portugal vs Uruguay22.00 WIB Ekuador vs Senegal22.00 WIB Belanda vs Qatar30 November02.00 WIB Iran vs Amerika Serikat02.00 WIB Wales vs Inggris22.00 WIB Tunisia vs Prancis22.00 WIB Australia vs Denmark1 Desember02.00 WIB Polandia vs Argentina02.00 WIB Arab Saudi vs Meksiko22.00 WIB Kroasia vs Belgia22.00 WIB Kanada vs Maroko2 Desember02.00 WIB Jepang vs Spanyol02.00 WIB Kosta Rika vs Jerman22.00 WIB Korea Selatan vs Portugal22.00 WIB Ghana vs Uruguay3 Desember02.00 WIB Serbia vs Swiss02.00 WIB Kamerun vs BrasilJadwal babak 16 besar Piala Dunia 2022:3 Desember22.00 WIB juara grup A vs runner up grup B4 Desember02.00 WIB juara grup C vs runner up grup D22.00 WIB juara grup B vs runner up grup A5 Desember02.00 WIB juara grup D vs runner up grup C22.00 WIB juara grup E vs runner up grup F6 Desember02.00 WIB juara grup G vs runner up grup H22.00 WIB juara grup F vs runner up grup E7 Desember02.00 WIB juara grup H vs runner up grup GJadwal perempat final Piala Dunia 2022:9--11 DesemberJadwal semifinal Piala Dunia 2022:14--15 DesemberJadwal perebutan tempat ketiga Piala Dunia 2022:17 DesemberJadwal final Piala Dunia 2022:18 Desember