16 Besar Euro: Menanti Aksi Jagoan Saling Sikut

sudah memasuki babak 16 besar. Tim-tim yang menjadi unggulan mendominasi fase knock-out tersebut.Sebut saja negara seperti Italia, Belanda, Inggris, Prancis Jerman, hingga Portugal mereka berhasil lolos dari penyisihan grup. Itu artinya, tim-tim favorit bakal saling sikut sejak 16 besar Berdasarkan jadwal yang dirilis, laga sengit akan tersaji antara Inggris kontra Jerman.Lolos sebagai juara Grup D, Inggris adalah tim yang produktivitas golnya paling minimalis di antara tim-tim juara grup lainnya, yakni hanya dua gol saja.Jerman lolos sebagai runner-up Grup F setelah nyaris dikejutkan oleh Hungaria dan akhirnya bisa mengimbangi lawannya itu dengan skor 2-2 pada laga pemungkas.Inggris jelas diunggulkan karena mereka akan menjamu Jerman di Wembley, London, pada Selasa (29/6) pukul 23.00 WIB, dan lawannya besar kemungkinan tanpa suporter karena regulasi terkait Covid-19 mengharuskan pendatang menjalani karantina 10 hari setibanya di Inggris.Jerman adalah sumber kekecewaan Inggris di turnamen-turnamen bergengsi dari tahun ke tahun, termasuk saat kalah adu penalti dalam semifinal Euro 1996 yang juga dimainkan di Wembley saat itu.Pertandingan sengit juga akan tersaji antara Kroasia kontra Spanyol. Kroasia membuktikan status runner-up Piala Dunia 2018 bukanlah kebetulan dengan mengalahkan Skotlandia 3-1 pada laga terakhir Grup D untuk lolos sebagai runner-up.Spanyol yang mengawali petualangan di Grup E dengan dua hasil imbang seolah membuka keran golnya pada laga terakhir untuk melumat habis Slovakia 5-0 dan lolos sebagai runner-up.Kroasia vs Spanyol akan dimainkan di Stadion Parken, Kopenhagen, pada Senin (28/6) mulai pukul 23.00 WIB.Kedua tim terakhir kali bertemu di UEFA Nations League 2018 -- 2019, di mana Spanyol memenangi pertandingan pertama dengan skor telak 6-0 sebelum Kroasia membalas dengan skor 3-2.Laga lain yang juga menyita perhatian ialah Belgia kontra Portugal. Belgia merupakan satu dari tiga tim yang bisa menyapu bersih kemenangan fase grup dan lolos sebagai juara Grup B setelah mematahkan hati tim debutan turnamen Finlandia di laga terakhir.Portugal untuk dua edisi beruntun kembali lolos ke babak 16 besar berstatus salah satu dari empat peringkat ketiga terbaik fase penyisihan grup setelah menempati posisi ketiga Grup F yang disebut-sebut grup neraka.Laga Belgia vs Portugal adalah pertandingan antara tim peringkat pertama FIFA dan juara bertahan Euro yang dijadwalkan berlangsung di Stadion La Cartuja, Sevilla, pada Senin (28/6) pukul 02.00 WIB.Belgia tak terkalahkan melawan Portugal dalam lima pertemuan terakhir termasuk memenangi tiga di antaranya.Wales vs Denmark - Amsterdam, 26 Juni 23.00 WIBItalia vs Austria - London, 27 Juni 02.00 WIBBelanda vs Republik Ceko - Budhapest, 27 Juni 23.00 WIBBelgia vs Portugal - Sevilla, 28 Juni 02.00 WIBKroasia vs Spanyol - Kopenhagen, 28 Juni 23.00 WIBPrancis vs Swiss - Bucharest, 29 Juni 02.00 WIBInggris vs Jerman - London, 29 Juni 23.00 WIBSwedia vs Ukraina - Glasgow, 30 Juni 02.00 WIB(ASM)