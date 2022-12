Perbandingan Statistik Argentina vs Prancis Jelang Final Piala Dunia 2022

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Argentina akan menantang juara bertahan Prancis di final Piala Dunia 2022 , Minggu 18 Desember pukul 22.00 WIB. Laga ini bakal menarik karena La Albiceleste bakal berusaha menggagalkan ambisi Prancis untuk jadi negara ketiga yang mampu mempertahankan gelar Piala Dunia.Prancis tengah berupaya memecahkan rekor yang sudah bertahan 60 tahun, yakni jadi tim ketiga yang berhasil meraih back to back juara di Piala Dunia. Setelah Italia melakukannya pada Piala Dunia 1934 dan 1938, Brasil adalah tim terakhir yang berhasil melakukannya, yaitu ketika meraih back to back juara di Piala Dunia 1958 dan 1962.Penampilan Les Bleus di Piala Dunia 2022 ini juga terbilang cukup apik. Dari enam laga yang telah dijalani, Olivier Giroud dkk sukses meraih lima kemenangan dan hanya satu kali kalah, yakni saat melawan Tunisia di laga terakhir Grup D di mana Prancis sudah memastikan diri lolos ke babak 16 besar.Sementara di kubu Argentina, Lionel Messi memiliki ambisi besar meraih gelar juara di Piala Dunia terakhirnya. Sama dengan Prancis, Argentina juga mencatatkan lima kemenangan dan hanya satu kali kalah dalam perjalanannya menuju final.Ini adalah pertemuan pertama buat kedua negara di babak final Piala Dunia. Sebelumnya, Argentina dan Prancis sempat tiga kali bertemu di ajang Piala Dunia, namun tidak pernah di partai puncak – dua di fase grup dan satu di babak 16 besar.Secara umum, Argentina dan Prancis sudah 12 kali bentrok di berbagai ajang. Tim Tango mencatatkan hasil lebih baik dengan raihan enam kemenangan, sementara Prancis hanya tiga kali mengalahkan Argentina. Tiga pertandingan sisanya berakhir imbang. Dari 12 pertemuan, Argentina sukses mencetak 15 gol ke gawang Prancis dan hanya kebobolan 11 gol.Siapakah yang akan keluar sebagai juara? Berikut Perbandingan statistiknya:Main: 6Menang: 5 (1 adu penalti)Imbang: 0Kalah: 1Jumlah Gol: 12Kebobolan: 5Clean sheet: 3Gol penalti: 3Gol bunuh diri: 1Rasio Gol: 2 gol / lagaRasio kebobolan: 0,83 gol / lagaMenit Mencetak Gol:0 – 15’: 116 – 30’: 031 – 45’: 446 – 60’: 261 – 75: 476 – 90’: 1Kemenangan terbesar: 3-0 (vs Kroasia / 16 besar)Kekalahan terbesar: 1-2 (vs Arab Saudi)Topskorer: Lionel Messi (5 gol)Top Assist: Lionel Messi (3)Kartu Merah: 0Kartu Kuning: 12Jumlah passing: 3727 (3297 sukses)Rata2 Passing: 621 / lagaAkurasi passing: (88%)Percobaan ke gawang: 83 (39 on target)Percobaan di dalam kotak penalti: 56Percobaan dari luar kotak penalti: 27Main: 6Menang: 5Imbang: 0Kalah: 1Jumlah Gol: 13Kebobolan: 5Clean sheet: 1Gol penalti: 0Gol bunuh diri:0Rasio gol: 2,17 gol / lagaRasio kebobolan: 0,83 gol / lagaMenit Mencetak Gol:0 – 15’: 116 – 30’: 231 – 45’: 246 – 60’: 061 – 75: 476 – 90’: 4Kemenangan terbesar: 4-1 (vs Australia di fase grup)Kekalahan terbesar: 0-1 (vs Tunisia)Topskorer: Kylian Mbape (5 gol)Top Assist: Antoine Griezmann (3)Kartu Merah: 0Kartu Kuning: 5Jumlah passing: 3140 (2773 sukses)Rata-rata passing: 523 / per lagaAkurasi passing: 88%Percobaan ke gawang: 91 (30 on target)Percobaan di dalam kotak penalti: 66Percobaan dari luar kotak penalti: 25