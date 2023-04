Link Live Streaming Perempat Final Liga Europa Malam Ini: Man United vs Sevilla

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: Berbagai pertandingan seru bakal tersaji pada leg pertama babak perempat final Liga Europa 2022/2023, Kamis, 13 April 2023 hingga Jumat, 14 April 2023, dini hari WIB. Salah satunya, pertandingan antara Manchester United vs Sevilla.Laga ini tidak mudah buat United. Pasalnya, Red Devils sulit mengalahkan Sevilla ketika bersua di pentas Eropa.Sejauh ini, kedua tim sudah berjumpa sebanyak tiga kali di kompetisi Eropa. Hasilnya, tidak ada satu pun kemenangan yang diraih United. Mereka harus menderita dua kekalahan dan menuai sekali hasil imbang.Namun, peluang United meraih kemenangan tetap terbuka. Mengingat, tim besutan Erik ten Hag tersebut sedang dalam performa terbaik.Sebelum menghadapi Sevilla, United mampu meraih lima kemenangan dari delapan pertandingan terakhir di seluruh kompetisi. Sisanya, United hanya menelan dua kekalahan dan satu kali imbang.Sebaliknya, Sevilla justru sedang dalam kondisi terpuruk. Mereka hanya mampu meraih tiga kemenangan dari enam pertandingan terakhir.Selain duel United vs Sevilla, masih ada pertandingan seru lainnya yang akan tersaji di leg pertama perempat final Liga Europa 2022/2023 pada dini hari nanti. Berikut jadwal dan link live streaming pertandingannya:Kamis, 13 April 202323:45: Feyenoord vs AS Roma (live Moji)Jumat, 14 April 202302:00: Manchester United vs Sevilla (live Moji)02:00: Juventus vs Sporting02:00: Bayer Leverkusen vs Union Saint-GilloiseKlik link di sini untuk menyaksikan pertandingan Liga Europa.