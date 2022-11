Lengkap! Ini Daftar Skuat Final 32 Tim Peserta Piala Dunia 2022 (Grup A-D)

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Sebanyak 32 tim peserta sudah mengumumkan skuat resmi atau skuat final mereka untuk berlaga di Piala Dunia 2022 . Turnamen sepak bola paling elite dunia yang akan digelar di Qatar mulai 20 November hingga 18 Desember 2022.Sesuai dengan aturan dari FIFA, semua tim peserta Piala Dunia 2022 wajib mengumumkan skuat final yang berisikan maksimal 26 pemain pada 16 November kemarin. Meski demikian, FIFA masih memberikan toleransi bagi tim peserta untuk mengganti pemain hingga 24 jam sebelum pertandingan pertama mereka.Namun, tentunya ada syarat yang harus dipenuhi untuk bisa mengganti pemain setelah pengumuman skuat final. Tiap peserta hanya bisa mengganti pemain dalam skuat final dengan alasan cedera atau karena covid-19.Sejauh ini, baru Timnas Spanyol yang melakukan perubahan dalam skuat finalnya. Pelatih Timnas Spanyol Luis Enrique mencoret Jose Gaya dari skuat usai bek Valencia itu mengalami cedera pergelangan kaki, Rabu 17 November kemarin.Sebagai gantinya, Enrique memanggil bek muda Barcelona Alejandro Balde untuk menggantikan posisi Gaya untuk menempati pos bek kiri Spanyol di Piala Dunia 2022. Sebelumnya, bek berusia 19 tahun ini tidak terpilih dalam skuat final, meski namanya sempat masuk dalam 55 pemain di skuat sementara La Furia Roja.Di luar Spanyol, sejumlah pelatih timnas masing-masing tampaknya sudah sangat yakin dengan para pemain yang dipilihnya masuk dalam skuat final. Beberapa pemain bahkan tetap dimasukkan dalam timnas meski saat ini kondisinya masih dalam pemulihan cedera. Bek Prancis, Raphael Varane adalah salah satunya.GRUP A (Qatar, Ekuador, Senegal, Belanda)Skuat Final Qatar:Kiper: Saad Al Sheeb (Al-Sadd), Meshaal Barsham (Al-Sadd), Yousuf Hassan (Al-Gharafa).Bek: Pedro Miguel (Al-Sadd), Musaab Khidir (Al-Sadd), Tarek Salman (Al-Sadd), Bassam Al Rawi (Al-Duhail), Boualem Khoukhi (Al-Sadd), Abdelkarim Hassan (Al-Sadd), Homam Al Amin (Al-Gharafa), Jassim Gabir (Al-Arabi).Gelandang: Ali Asad (Al-Sadd), Assim Madibo (Al-Duhail), Mohammed Waad (Al-Sadd), Salem Al Hajri (Al-Sadd), Mustafa Meshaal (Al-Sadd), Karim Boudiaf (Al-Duhail), Abdulaziz Hatim (Al-Rayyan), Ismaeel Mohammad (Al-Duhail).Penyerang: Naif Al Hadhrami (Al-Rayyan), Ahmed Alaa (Al-Gharafa), Hassan Al Haydos (Al-Sadd), Khalid Muneer (Al-Wakrah), Akram Afif (Al-Sadd), Almoez Ali (Al-Duhail), Mohammed Muntari (Al-Duhail).Skuat Final EkuadorKiper: Alexander Dominguez (Liga de Quito), Hernan Galindez (Aucas), Moises Ramirez (Independiente del Valle).Bek: Pervis Estupinan (Brighton & Hove Albion), Angelo Preciado (Gent), Piero Hincapie (Bayer Leverkusen), Xavier Arreaga (Seattle Sounders), Diego Palacios (Los Angeles FC), Jackson Porozo (Troyes), Robert Arboleda (Sao Paulo), Felix Torres (Santos Laguna), William Pacho (Royal Antwerp FC).Gelandang: Moises Caicedo (Brighton), Jose Cifuentes (Los Angeles FC), Alan Franco (Talleres), Jhegson Mendez (Los Angeles FC), Carlos Gruezo (Augsburg), Gonzalo Plata (Valladolid), Angel Mena (Leon), Ayrton Preciado (Santos Laguna), Romario Ibarra (Pachuca), Jeremy Sarmiento (Brighton)Penyerang: Enner Valencia (Fenerbahce), Michael Estrada (Cruz Azul), Djorkaeff Reasco (Newell's Old Boys), Kevin Rodriguez (Imbabura SC)Skuat Final SenegalKiper: Edouard Mendy (Chelsea), Alfred Gomis (Rennes), Seny Dieng (QPR)Bek: Kalidou Koulibaly (Chelsea), Youssouf Sabaly (Real Betis), Abdou Diallo (RB Leipzig), Fode Ballo-Toure (Milan), Pape Abou Cisse (Olympiacos), Ismail Jakobs (Monaco), Formose Mendy (Amiens)Gelandang: Idrissa Gueye (Everton), Cheikhou Kouyate (Nottingham Forest), Krepin Diatta (Monaco), Nampalys Mendy (Leicester), Pape Gueye (Marseille), Pape Matar Sarr (Tottenham), Moustapha Name (Pafos), Mamadou Loum (Reading), Pathe Ciss (Rayo Vallecano)Penyerang: Sadio Mane (Bayern Munich), Ismaila Sarr (Watford), Famara Diedhiou (Alanyaspor), Boulaye Dia (Salernitana), Bamba Dieng (Marseille), Iliman Ndiaye (Sheffield United), Nicolas Jackson (Villarreal)Skuat Final BelandaKiper: Justin Bijlow (Feyenoord), Remko Pasveer (Ajax), Andries Noppert (Heerenveen)Bek: Daley Blind (Ajax), Stefan de Vrij (Inter), Virgil van Dijk (Liverpool), Matthijs de Ligt (Bayern Munich), Denzel Dumfries (Inter), Nathan Ake (Manchester City), Jurrien Timber (Ajax), Tyrell Malacia (Manchester United), Jeremie Frimpong (Bayer Leverkusen)Gelandang: Frenkie de Jong (Barcelona), Steven Berghuis (Ajax), Davy Klaassen (Ajax), Marten de Roon (Atalanta), Teun Koopmeiners (Atalanta), Kenneth Taylor (Ajax), Xavi Simons (PSV)Penyerang: Memphis Depay (Barcelona), Luuk de Jong (PSV), Steven Bergwijn (Ajax), Vincent Janssen (Antwerp), Wout Weghorst (Besiktas), Cody Gakpo (PSV), Noa Lang (Brugge)GRUP B (Inggris, Iran, AS, Wales)Skuat Final Inggris Kiper: Jordan Pickford (Everton), Nick Pope (Newcastle), Aaron Ramsdale (Arsenal)Bek: Trent Alexander-Arnold (Liverpool), Conor Coady (Everton), Eric Dier (Tottenham), Harry Maguire (Manchester United), Luke Shaw (Manchester United), John Stones (Manchester City), Kieran Trippier (Newcastle), Kyle Walker (Manchester City), Ben White (Arsenal)Gelandang: Jude Bellingham (Borussia Dortmund), Conor Gallagher (Chelsea), Jordan Henderson (Liverpool), James Maddison (Leicester), Mason Mount (Chelsea), Kalvin Phillips (Manchester City), Declan Rice (West Ham)Penyerang: Phil Foden (Manchester City), Jack Grealish (Manchester City), Harry Kane (Tottenham), Marcus Rashford (Manchester United), Bukayo Saka (Arsenal), Raheem Sterling (Chelsea), Callum Wilson (Newcastle)Skuat Final IranKiper: Alireza Beiranvand (Persepolis), Hossein Hosseini (Esteghlal), Payam Niazmand (Sepahan), Amir Abedzadeh (Ponferradina).Bek: Ramin Rezaeian (Sepahan), Abolfazl Jalali (Esteghlal), Hossein Kananizadegan (Al Ahli SC), Shoja Khalilzadeh (Al Ahli SC), Mortza Pouraliganji (Persepolis), Majid Hosseini (Kayserispor), Sadegh Moharrami (Dinamo Zagreb), Milad Mohammadi (AEK), Ehsan Hajisafi (AEK).Gelandang: Saeid Ezatolahi (Vejle Boldklub), Ahmad Nourollahi (Shabab Al Ahli), Ali Karimi (Kayserispor), Rouzbeh Cheshmi (Esteghlal), Vahid Amiri (Persepolis), Mehdi Torabi (Persepolis), Alireza Jahanbakhsh (Feyenoord), Ali Gholizadeh (Charleroi), Saman Ghoddos (Brentford).Depan: Sardar Azmoun (Bayer Leverkusen), Karim Ansarifard (Omonia), Mehdi Taremi (Porto).Skuat Final Amerika Serikat (AS)Kiper: Ethan Horvath (Luton), Sean Johnson (New York City FC), Matt Turner (Arsenal)Bek: Cameron Carter-Vickers (Celtic), Sergino Dest (AC Milan), Aaron Long (New York Red Bulls), Shaq Moore (Nashville), Tim Ream (Fulham), Antonee Robinson (Fulham), Joe Scally (Borussia Monchengladbach), DeAndre Yedlin (Inter Miami), Walker Zimmerman (Nashville)Gelandang: Brenden Aaronson (Leeds), Kellyn Acosta (LAFC), Tyler Adams (Leeds), Luca de la Torre (Celta Vigo), Weston McKennie (Juventus), Yunus Musah (Valencia), Cristian Roldan (Seattle Sounders)Penyerang: Jesus Ferreira (FC Dallas), Jordan Morris (Seattle Sounders), Christian Pulisic (Chelsea), Gio Reyna (Borussia Dortmund), Josh Sargent (Norwich), Tim Weah (Lille), Haji Wright (Antalayaspor)Skuat Final WalesKiper: Wayne Hennessey (Nottingham Forest), Danny Ward (Leicester), Adam Davies (Sheffield United)Bek: Ben Davies (Tottenham), Ben Cabango (Swansea), Tom Lockyer (Luton), Joe Rodon (Rennes), Chris Mepham (Bournemouth), Ethan Ampadu (Spezia), Chris Gunter (AFC Wimbledon), Neco Williams (Nottingham Forest), Connor Roberts (Burnley)Gelandang: Sorba Thomas (Huddersfield), Joe Allen (Swansea), Matthew Smith (MK Dons), Dylan Levitt (Dundee United), Harry Wilson (Fulham), Joe Morrell (Portsmouth), Jonny Williams (Swindon), Aaron Ramsey (Nice), Rubin Colwill (Cardiff)Penyerang: Gareth Bale (Los Angeles FC), Kieffer Moore (Bournemouth), Mark Harris (Cardiff), Brennan Johnson (Nottingham Forest), Daniel James (Fulham)GRUP C (Argentina, Arab Saudi, Meksiko, Polandia)Skuat Final ArgentinaKiper: Emiliano Martinez (Aston Villa), Geronimo Rulli (Villarreal), Franco Armani (River Plate)Bek: Nicolas Otamendi (Benfica), Marcos Acuna (Sevilla), Nicolas Tagliafico (Lyon), German Pezzella (Real Betis), Nahuel Molina (Atletico Madrid), Gonzalo Montiel (Sevilla), Juan Foyth (Villarreal), Cristian Romero (Tottenham), Lisandro Martinez (Manchester United)Gelandang: Leandro Paredes (Juventus), Angel Di Maria (Juventus), Guido Rodriguez (Real Betis), Exequiel Palacios (Bayer Leverkusen), Papu Gomez (Sevilla), Alexis Mac Allister (Brighton), Enzo Fernandez (Benfica), Rodrigo De Paul (Atletico Madrid)Penyerang: Nicolas Gonzalez (Fiorentina), Lionel Messi (PSG), Lautaro Martinez (Inter), Paulo Dybala (Roma), Joaquin Correa (Inter), Julian Alvarez (Manchester City)Skuat Final Arab SaudiKiper: Mohamed Al-Owais (Al-Hilal), Nawaf Al-Aqidi (Al-Nassr), Mohamed Al-Yami (Al-Ahly).Bek: Yasser Al-Shahrani (Al-Hilal), Ali Al-Bulaihi (Al-Hilal), Abdulelah Al-Amri (Al-Nassr), Abdullah Madu (Al-Nassr), Hassan Tambakti (Al-Shabab), Sultan Al-Ghanam (Al-Nassr), Mohammed Al-Breik (Al-Hilal), Saud Abdulhamid (Al-Hilal).Gelandang: Salman Al-Faraj (Al-Hilal), Riyadh Sharahili (Abha), Ali Al-Hassan (Al-Nassr), Mohamed Kanno (Al-Hilal), Abdulelah Al-Malki (Al-Hilal), Sami Al-Najei (Al-Nassr), Abdullah Otayf (Al-Hilal), Nasser Al-Dawsari (Al-Hilal), Abdulrahman Al-Aboud (Ittihad), Salem Al-Dawsari (Al-Hilal), Hattan Bahebri (Al-Shabab).Penyerang: Nawaf Al-Abed (Al-Shabab), Haitham Asiri (Al-Ahly), Saleh Al-Shehri (Al-Hilal) Firas Al-Buraikan (Al-Fateh).Skuat Final MeksikoKiper: Guillermo Ochoa (Club America), Alfredo Talavera (Juarez), Rodolfo Cota (Club Leon).Bek: Jorge Sanchez (Ajax), Nestor Araujo (Club America), Gerardo Arteaga (Genk), Kevin Alvarez (CF Pachuca), Jesus Gallardo (Monterrey), Cesar Montes (Monterrey), Hector Moreno (Monterrey), Johan Vazquez (Cremonese).Gelandang: Orbelin Pineda (AEK Athens), Carlos Rodriguez (Cruz Azul), Uriel Antuna (Cruz Azul), Roberto Alvarado (Guadalajara), Hector Herrera (Houston Dynamo), Erick Gutierrez (PSV), Luis Chavez (Pachuca), Luis Romo (Monterrey), Andres Guardado (Real Betis), Edson Alvarez (Ajax), Hirving Lozano (Napoli).Penyerang: Henry Martin (Club America), Rogelio Funes Mori (Monterrey), Raul Jimenez (Wolves), Alexis Vega (Chivas).Skuat Final PolandiaKiper: Lukasz Skorupski (Bologna), Wojciech Szczesny (Juventus), Kamil Grabara (Copenhagen)Bek: Jan Bednarek (Aston Villa), Bartosz Bereszynski (Sampdoria), Matty Cash (Aston Villa), Kamil Glik (Benevento), Robert Gumny (FC Augsburg), Artur Jedrzejczyk (Legia Warsaw), Jakub Kiwior (Spezia), Mateusz Wieteska (Clermont), Nicola Zalewski (Roma)Tengah: Krystian Bielik (Birmingham), Przemyslaw Frankowski (Lens), Kamil Grosicki (Pogon Szczecin), Jakub Kaminski (VfL Wolfsburg), Grzegorz Krychowiak (Al-Shabab), Michal Skoras (Lech Poznan), Damian Szymanski (AEK Athens), Sebastian Szymanski (Feyenoord), Piotr Zielinski (Napoli), Szymon Zurkowski (Fiorentina)Penyerang: Robert Lewandowski (Barcelona), Arkadiusz Milik (Juventus), Krzysztof Piatek (Salernitana), Karol Swiderski (Charlotte FC)GRUP D (Prancis, Australia, Denmark, Tunisia)Skuat Final PrancisKiper: Alphonse Areola (West Ham), Hugo Lloris (Tottenham), Steve Mandanda (Rennes)Bek: Lucas Hernardez (Bayern Munich), Theo Hernandez (AC Milan), Ibrahima Konate (Liverpool), Jules Kounde (Barcelona), Benjamin Pavard (Bayern Munich), William Saliba (Arsenal), Dayot Upamecano (Bayern Munich), Raphael Varane (Manchester United), Axel Disasi (Monaco)Gelandang: Eduardo Camavinga (Real Madrid), Youssouf Fofana (Monaco), Matteo Guendouzi (Marseille), Adrien Rabiot (Juventus), Aurelien Tchouameni (Real Madrid), Jordan Veretout (Marseille)Penyerang: Karim Benzema (Real Madrid), Kingsley Coman (Bayern Munich), Ousmane Dembele (Barcelona), Olivier Giroud (AC Milan), Antoine Griezmann (Atletico Madrid), Kylian Mbappe (Paris Saint-Germain), Christopher Nkunku (RB Leipzig), Marcus Thuram (Borussia Monchengladbach)Skuat Final AustraliaKiper: Mathew Ryan (FC Copenhagen), Andrew Redmayne (Sydney FC), Danny Vukovic (Central Coast Mariners)Bek: Aziz Behich (Dundee United), Milos Degenek (Columbus Crew), Thomas Deng (Aibirex Niigata), Joel King (Odense Boldklub), Nathaniel Atkinson (Hearts), Fran Karacic (Brescia), Harry Souttar (Stoke City), Kye Rowles (Hearts), Craig Goodwin (Adelaide United)Gelandang: Aaron Mooy (Celtic), Jackson Irvine (St Pauli), Ajdin Hrustic (Hellas Verona), Bailey Wright (Sunderland), Cameron Devlin (Hearts), Riley McGree (Middlesbrough), Keanu Baccus (St Mirren)Penyerang: Awer Mabil (Cadiz), Mathew Leckie (Melbourne City), Martin Boyle (Hibernian), James Maclaren (Melbourne City), Jason Cummings (Central Coast Mariners), Mitchell Duke (Fagiano Okayama), Garang Kuol (Central Coast Mariners)Skuat Final DenmarkKiper: Kasper Schmeichel (Nice), Oliver Christensen (Hertha Berlin), Frederik Ronnow (Union Berlin)Bek: Simon Kjaer (AC Milan), Joachim Andersen (Crystal Palace), Joakim Maehle (Atalanta), Andreas Christensen (Barcelona), Rasmus Kristensen (Leeds United), Jens Stryger Larsen (Trabzonspor), Victor Nelsson (Galatasaray), Daniel Wass (Brondby), Alexander Bah (Benfica)Gelandang: Thomas Delaney (Sevilla), Mathias Jensen (Brentford), Christian Eriksen (Manchester United), Pierre-Emile Hojbjerg (Tottenham), Christian Norgaard (Brentford)Penyerang: Andreas Skov Olsen (Club Bruges), Jesper Lindstrom (Eintracht Frankfurt), Andreas Cornelius (Copenhagen), Martin Braithwaite (Espanyol), Kasper Dolberg (Sevilla), Mikkel Damsgaard (Brentford), Jonas Wind (VfL Wolfsburg), Robert Skov (Hoffenheim), Yussuf Poulsen (RB Leipzig)Skuat Final TunisiaKiper: Aymen Dahmen (Sportif Sfaxien), Bechir Ben Said (Monastir), Aymen Mathlouthi (Etoile Sportive du Sahel), Mouez Hassen (Club Africain Tunis)Bek: Montassar Talbi (Lorient), Wajdi Kechrida (Atromitos Athen), Ali Abdi (Caen), Ali Maaloul (El Ahly), Mohamed Drager (Luzern), Yassine Meriah (Esperance de Tunis), Dylan Bronn (Salernitana), Nader Ghandri (Club Africain Tunis), Bilel Ifa (Kuwait SC)Gelandang: Aissa Laidouni (Ferencvarosi), Ellyes Skhiri (Koln), Ghailene Chaalali (Esperence de Tunis), Mohamed Ali Ben Romdhane (Esperence de Tunis), Ferjani Sassi (Al-Duhail), Hannibal Mejbri (Manchester United)Penyerang: Anis Ben Slimane (Brondby), Youssef Msakni (Al-Arabi), Wahbi Khazri (Montpellier), Issam Jebali (Odense Boldklub), Naim Sliti (Ettifaq), Seifeddine Jaziri (Zamalek), Taha Yassine Khenissi (Kuwait SC)