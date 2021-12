Jadwal Pertandingan dan Link Live Streaming Bola Malam Ini: Everton vs Liverpool

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: Kompetisi sepak bola papan atas di Benua Eropa kembali bergulir pada Kamis, 2 Desember 2021 dini hari WIB. Liga Primer Inggris diprediksi bakal menarik banyak perhatian penonton. Sebab, ada derby Merseyside antara Everton kontra Liverpool Duel Everton vs Liverpool akan digelar di Stadion Goodison Park. Menurut jadwal yang dirilis di Soccerway, laga ini akan kick off pada pukul 03.15 WIB.Liverpool rasanya lebih diunggulkan pada laga ini. Bukan apa-apa. The Reds sedang dalam kondisi prima setelah mampu meraih kemenangan sebanyak tiga kali beruntun di seluruh ajang.Sebaliknya, Everton sedang terpuruk. Buktinya, The Toffees belum pernah meraih kemenangan dari tujuh pertandingan terakhir yang dilakoni di seluruh ajang.Namun, Liverpool tidak boleh sesumbar. Mereka wajib waspada dengan Everton. Mengingat, The Reds kerap kesulitan meraih kemenangan dalam tiga pertemuan terakhir melawan Everton. Rinciannya, Liverpool sekali kalah dan menuai hasil seri sebanyak dua kali.Selain duel kedua tim ini, masih ada laga-laga seru lainnya yang akan digelar pada dini hari nanti. Berikut ini jadwal siaran langsung dan link live streaming pertandingannya:02:30: Watford vs Chelsea02:30: West Ham United vs Brighton & Hove Albion02:30: Wolverhampton Wanderers vs Burnley02:30: Southampton vs Leicester City03:15: Aston Villa vs Manchester City03:15: Everton vs Liverpool00:30: Bologna vs AS Roma00:30: Inter Milan vs Spezia (live RCTI)02:45: Genoa vs AC Milan02:45: Sassuolo vs Napoli03:00: Real Madrid vs Athletic Bilbao .