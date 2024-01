Link Live Streaming Uji Coba Timnas Indonesia vs Libya Malam Ini

Advertisement

Jakarta: Timnas Indonesia akan melakoni laga uji coba melawan Libya malam ini, Selasa 2 Januari 2024. Uji coba ini merupakan bagian dari persiapan skuad Garuda menjelan Piala Asia 2023 Qatar.Timnas Indonesia akan menjalani TC di Turki hingga 6 Januari 2024. Selain latihan, anak asuh Shin Tae-yon juga bakal menjalani tiga laga uji coba, yakni melawan Libya pada 2 dan 5 Januari 2024 dan Iran 9 Januari 2024.Laga melawan Libya malam ini menjadi uji coba pertama Timnas Indonesia setelah 11 hari 1 hari berlatih di Turki. Pertandingan uji coba ini berlangsung di Stadion Mardian Sports Complex, Turki mulai pukul 20.00 WIB.Pelatih Shin Tae-yong mengungkapkan laga uji coba kontra Libya ini untuk melihat kesiapan skuadnya berlaga Piala Asia 2023 Qatar yang akan berlangsung pada 12 Januari sampai 10 Februari 2024."Jadi (melalui uji coba ini) kami bisa bisa kontrol kondisi pemain. Fokus kami yang pertama memang di Piala Asia. Jadi segala sesuatunya akan difokuskan ke situ," kata Shin Tae-yong.Indonesia tergabung dalam Grup D yang diisi juga oleh Vietnam, Irak dan Jepang di babak penyisihan Piala Asia 2023. Meski ketiganya unggul di atas kertas, Shin menegaskan bahwa dirinya tidak gentar untuk mengawal timnas Indonesia meraih hasil terbaik."Saya tetap berani dan optimistis Menghadapi Piala Asia nanti. Sebab, saya melihat para pemain sangat bekerja kera. Dengan begitu, target yang kita inginkan pasti terwujud," kata Shin seperti dilansir situs resmi PSSI.Pelatih asal Korea Selatan itu juga mengatakan para pemainnya dalam kondisi sangat baik saat ini. "Namun, mereka juga pasti merasa lelah dan pegal karena sampai sebelum berangkat ke Qatar, saya membuat jadwal atau program latihan selama di Turki dengan intensitas tinggi," ungkapnya."Latihan hari ini fokus bagaimana kita meruntuhkan lini lawan dengan cara passing pendek, dan di ruang kecil itu bagaimana kita bisa passing dan orang ketiga yang bergerak," lanjut Shin.Dua uji coba Timnas Indonesia melawan Libya akan disiarkan langsung di televisi swasta Indosiar. Berikut jadwal lengkapnya:Uji Coba Pertama: Selasa 2 Januari 2025 Pukul 19.30 WIB, Live di IndosiarUji Coba Kedua: Jumat 5 Januari 2024 Pukul 19.30 WIB, Live di IndosiarLaga Timnas Indonesia vs Libya berlangsung Selasa, 2 Januari 2024 di Stadion Mardian Sports Complex, Turki. Jadwal kick off dimulai pukul 20.00 Wib.Untuk menyaksikan live streaming Timnas Indonesia vs Libya, bisa melalui link berikut ini