Jam Tayang Timnas Indonesia vs Jepang AFC 2024 Malam Ini, Berikut Link Live Streamingnya

Jam Tayang dan Link Live Streaming Timnas Indonesia vs Jepang

Jakarta: Timnas Indonesia akan melakoni matchday ketiga Grup D Piala Asia 2023 melawan Jepang malam ini Rabu, 24 Januari 2024. Simak jam tayang dan link live streaming Indonesia vs Jepang.Pertandingan melawan Jepang menjadi laga hidup dan mati bagi skuat Garuda. Pasalnya, untuk dapat lolos ke babak 16 besa r timnas Indonesia minimal harus meraih hasil imbang.Laga melawan tim yang digadang bakal menjuarai Piala Asia 2023 ini tentu tidak mudah. Meski begitu, anak asuh Shin Tae-yong ini tak gentar."Tentu saja, Jepang adalah tim tertinggi di AFC, tim nomor satu. Mungkin ini akan menjadi pertarungan yang sulit bagi kami, tetapi kami ingin menunjukkan penampilan yang bagus. Sejauh ini kami sudah menyiapkan dengan baik, dan saya ingin menunjukkan bahwa bola sepak Indonesia telah berkembang dengan baik," kata pelatih Shin dikutip dari laman PSSI Rabu, 24 Januari 2024.Pemain timnas, Egy Maulana Vikri juga mengaku sudah tidak sabar untuk unjuk gigi di hadapan tim terbaik Asia, yang diperkuat pemain-pemain bintang seperti Takefusa Kubo, Wataru Endo, dan Kaoru Mitoma."Kami sangat menantikan pertandingan melawan Jepang. Semua pemain juga sangat 'lapar' untuk itu. Karena itu, kami siap untuk bermain. Jadi, kemenangan atas Vietnam di laga sebelumnya sangat membantu dan sangat bermakna bagi kami. Jadi, karena itu, semua pemain siap untuk bermain besok," tambahnya.Pertandingan Indonesia vs Jepang berlangsung di Stadion Al Thumama mulai pukul 18.30 WIB. Laga ini dapat disaksikan secara live streaming. Berikut ini link live streaming Indonesia vs Jepang.Untuk link live streaming Indonesia vs Jepang di kanal YouTube resmi AFC kamu bisa menyaksikan menggunakan VPN baik yang gratis berupa ekstensi di Chrome maupun yang berbayar dengan memilih server Perancis atau Belanda.