Jadwal Pertandingan Brighton vs Man United dan Udinese vs Napoli

Liga Primer Inggris

Liga Serie-A Italia

La Liga Spanyol

Jakarta: Para pencinta sepak bola di Tanah Air kembali disuguhkan pertandingan seru di liga-liga top Eropa pada Jumat, 5 Mei 2023, dini hari WIB. Semakin terasa seru karena dua tim besar akan melakoni laga penting. Napoli salah satunya. I Partenopei dijadwalkan bertandang ke markas Udinese pada pekan ke-33 Liga Serie-A Italia 2022/2023.Laga ini tentu sangat penting buat Napoli. Andai berhasil meraih kemenangan, tim asuhan Luciano Spalletti tersebut dipastikan menjadi juara Liga Italia musim ini.Kans Napoli memenangkan pertandingan pun terbuka. Sebab, mereka punya rekor apik atas Udinese. Faktanya, Napoli tidak terkalahkan dalam 14 pertemuan terakhir.Sebanyak 13 pertandingan di antaranya berhasil dimenangi Napoli. Sedangkan satu laga tersisa berakhir dengan hasil imbang.Laga penting juga dilakoni Manchester United ketika bertandang ke markas Brighton & Hove Albion pada lanjutan Liga Primer Inggris 2022/2023. Red Devils wajib menang pada laga tersebut agar bisa naik ke posisi ketiga.Namun, Brighton bukan lawan mudah buat United. Buktinya, Red Devils hanya mampu meraih satu kemenangan dalam tiga pertemuan terakhir melawan Brighton. Sisanya, United harus menderita dua kekalahan.Berikut ini jadwal lengkap pertandingan di liga-liga top Eropa pada Jumat, 5 Mei 2023:02.00: Brighton & Hove Albion vs Manchester UnitedKlik link di sini untuk menyaksikan pertandingan Liga Inggris.01.45: Empoli vs Bologna01.45: Udinese vs NapoliKlik link di sini untuk menyaksikan pertandingan Liga Italia.00.30: Girona vs Mallorca00.30: Sevilla vs Espanyol03.00: Athletic Bilbao vs Real Betis03.00: Rayo Vallecano vs Real ValladolidKlik link di sini untuk menyaksikan pertandingan Liga Spanyol.