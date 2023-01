Jadwal Pertandingan dan Link Live Streaming Liga Top Eropa Malam Ini: Man United vs Man City, Lecce vs Milan

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: Para pencinta sepak bola di Tanah Air bakal disuguhkan sejumlah pertandingan seru nan menarik pada Sabtu, 14 Januari 2023 hingga Minggu, 15 Januari 2023, dini hari WIB. Salah satunya, pertandingan derby Manchester yang mempertemukan Manchester United kontra Manchester City di Stadion Old Trafford pada pukul 19.30 WIB.Pertandingan ini diprediksi akan berjalan sengit. Mengingat, kedua tim sedang bersaing di papan atas. City yang berada di posisi kedua hanya unggul empat poin dari United di posisi keempat.Kemenangan pun sudah wajib diraih City guna menjaga peluang meraih gelar Liga Inggris musim ini. Jika kalah atau pun imbang, The Citizens siap-siap semakin ditinggal jauh oleh pemuncak klasemen, Arsenal yang akan menghadapi Tottenham Hotspur pada esok harinya.Sementara itu, tiga angka juga harus diraih United agar peluang untuk bermain di Liga Champions musim depan tetap terjaga. Saat ini, Red Devils berada di posisi keempat alias zona Liga Champions.Laga tak kalah seru juga bakal tersaji di Liga Serie-A Italia. Salah satunya laga antara Lecce kontra AC Milan pada giornata ke-18, Minggu, 15 Januari 2023, pukul 00:00 WIB. I Rossoneri juga harus meraih kemenangan untuk bisa memangkas jarak dengan Napoli sekaligus menjaga peluang meraih scudetto.Berikut ini jadwal dan link live streaming pertandingan di liga-liga top Eropa pada Sabtu, 14 Januari 2023 hingga Minggu, 15 Januari 2023, dini hari WIB:Sabtu, 14 Januari 202319:30: Manchester United vs Manchester City22:00: Wolverhampton Wanderers vs West Ham United22:00: Brighton & Hove Albion vs Liverpool (live SCTV)22:00: Everton vs Southampton22:00: Nottingham Forest vs Leicester CityMinggu, 15 Januari 202300:30: Brentford vs BournemouthKlik link di sini untuk menyaksikan pertandingan di Liga Inggris.Sabtu, 14 Januari 202320:00: Real Valladolid vs Rayo Vallecano22:15: Girona vs SevillaMinggu, 15 Januari 202300:30: Osasuna vs Mallorca00:30: Real Sociedad vs Athletic BilbaoKlik link di sini untuk menyaksikan pertandingan di Liga Spanyol.Sabtu, 14 Januari 202321:00: Cremonese vs MonzaMinggu, 15 Januari 202300:00: Lecce vs AC Milan02:45: Inter Milan vs Hellas VeronaKlik link di sini untuk menyaksikan pertandingan di Liga Italia.