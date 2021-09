Jadwal Liga Top Eropa Nanti Malam: Chelsea vs City, Inter vs Atalanta, dan Madrid vs Villarreal

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Rangkaian pertandingan dari liga-liga top Eropa siap tersaji pada malam hingga dini hari nanti (25-26 September WIB). Salah satunya, pertemuan Chelsea dengan Manchester City di lanjutan Liga Primer Inggris Laga tersebut menjadi sorotan karena keduanya sama-sama tim papan atas dan sempat bentrok terakhir kali di final Liga Champions musim lalu. Jadi, laga nanti sama saja mempertemukan Chelsea sebagai juara bertahan Liga Champions dengan City yang merupakan juara bertahan liga domestik.Dalam tiga pertemuan terakhir kedua tim, termasuk di final Liga Champions musim lalu, Chelsea selalu mampu menaklukkan City. Kemudian, Chelsea juga masih perkasa dengan mengisi urutan teratas klasemen sementara Liga Primer Inggris musim ini.Beralih ke Big Match selanjutnya, ada Inter Milan kontra Atalanta di lanjutan Serie A. Kedua sedang bersaing di papan atas klasemen sementara, tapi Inter lebih diunggulkan karena berstatus sebagai juara bertahan dan berjarak dua poin di atas Atalanta.Dari lanjutan La Liga Spanyol, terdapat pertandingan yang diyakini tidak kalah seru antara Real Madrid dengan Villarreal. Keduanya sama-sama belum menelan kekalahan dalam lima laga awal liga domestik musim ini, tapi Madrid tampak lebih perkasa karena sedang memuncaki klasemen sementara.Berikut jadwal lengkap liga top Eropa nanti malam:18:30 WIB: Chelsea vs Manchester City18:30 WIB: Manchester United vs Aston Villa21:00 WIB: Everton vs Norwich City21:00 WIB: Leeds United vs West Ham United21:00 WIB: Leicester City vs Burnley21:00 WIB: Watford vs Newcastle United21:00 WIB: Brentford vs Liverpool20:00 WIB: Spezia vs Milan23:00 WIB: Inter Milan vs Atalanta01:45 WIB: Genoa vs Hellas Verona22:00 WIB: AS Saint-Étienne vs OGC Nice00:00 WIB: RC Strasbourg vs Lille OSC02:00 WIB: Olympique Lyonnaisvs FC Lorient02:00 WIB: Paris Saint-Germain vs Montpellier HSC19:00 WIB: Deportivo Alavés vs Atlético Madrid21:15 WIB: Valencia vs Athletic Club23:30 WIB: Sevilla vs Espanyol02:00 WIB: Real Madrid vs Villarreal20:30 WIB: RB Leipzig vs Hertha Berlin20:30 WIB: Eintracht Frankfurt vs FC Cologne20:30 WIB: Bayer Leverkusen vs Mainz20:30 WIB: Union Berlin vs Arminia Bielefeld20:30 WIB: Hoffenheim vs Wolfsburg23:30 WIB: Borussia M'gladbach vs Borussia Dortmund